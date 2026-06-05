北海道命案 | 印尼漢千歲市街頭狂砍同鄉女子 釀1死2傷

日本北海道發生駭人聽聞的街頭斬人案，1名自稱居於千葉縣的27歲印尼籍男子，周四（4日）晚在千歲市街頭持菜刀狂砍1名21歲的同鄉女子。在警員接報到場時，這名男子仍不停手，持續揮刀，受害女子最終因腹部中刀失血過多，送院搶救後不治，而一名警員也在壓制嫌犯過程中受傷。受害女子一名男友人也同告受傷。

事發於晚上9時15分左右，現場是千歲市信濃1丁目的住宅區街頭，距離JR千歲站西北約2公里。警方在接獲民眾報案後趕抵現場，發現27歲嫌犯手持菜刀，情緒失控地朝著印尼女子拉哈尤（Sri Rahayu）的腹部連續猛砍數刀。

北海道千歲站。Google Maps

警員面前仍持刀狂斬

現場目擊民眾餘悸猶存地表示：「當時先是聽到街上傳來淒厲的大聲慘叫，往窗下一看，就看到1名女性已經倒在地上。趕到的警員立刻衝上去制服，用腳踩住掉落的菜刀，將行兇男子壓制在地。」

在驚險的逮捕過程中，1名奮不顧身壓制嫌犯的警員，以及死者身旁的1名印尼男友人也雙雙受傷，所幸2人送院治療後均無生命危險。然而，腹部慘遭多刀重創的拉哈尤，在送院後傷重不治。

1警及女死者男友人同受傷

當地警方表示，嫌犯自稱在千葉縣擔任兼職人員，而女死者則居於千歲市。2人彼此認識，初步研判為熟人或情侶關係。嫌犯落網後供認行兇，坦承要將對方置諸死地。

當地警方已將案件依殺人罪嫌移送法辦，並針對2人的感情、金錢糾紛等具體行兇動機作進一步調查。