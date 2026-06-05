美將古巴主席列入制裁名單 強化封鎖加劇對抗
更新時間：13:16 2026-06-05 HKT
發佈時間：13:16 2026-06-05 HKT
發佈時間：13:16 2026-06-05 HKT
美國財政部周四（4日）將古巴國家主席迪亞斯-卡內爾及其妻子等多人和多個實體列入制裁名單。迪亞斯-卡內爾指出，這項制裁措施將進一步強化對古封鎖，加劇古美之間的對抗
美國財政部外國資產控制辦公室發消息顯示，新增針對古巴的制裁名單中包括5名個人和5個實體。除古巴國家主席夫婦外，還包括古巴革命領袖勞爾的兒子亞歷杭德羅等人。被制裁的實體中包括古巴革命武裝力量部等。
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根據美方相關規定，受制裁對象在美國境內的資產將被凍結，美國公民不得與其交易。
古巴斥損人民利益
對於美方最新制裁措施，迪亞斯-卡內爾在社交媒體回應說，美方這些措施旨在進一步強化對古巴的封鎖，並加劇古巴與美國之間的對抗局面。這種政治上的短視做法，與美國近幾周來針對古巴實施的一系列強制性措施一脈相承，其目的都是損害古巴人民的利益。
他指出，美國政府的侵略性和惡劣行徑，「將遭遇我們迎接最嚴峻局面、抵禦帝國主義衝擊的堅定決心」。
特朗普屢發威脅
美國長期對古巴實施經濟、金融封鎖和貿易禁運。繼今年相繼對委內瑞拉、伊朗發起軍事行動後，特朗普又對古巴發出威脅，稱「下一個是古巴」，並進一步加大對古巴施壓和封鎖。
美國政府上月才對11名古巴官員實施制裁，其中包括該國通訊部長、數名軍方領導人以及主要情報機構。
美國也指控勞爾涉及謀殺罪，因他涉嫌參與1996年古巴流亡者團體駕駛的飛機遭古巴戰機擊落事件。
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