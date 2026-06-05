Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

美將古巴主席列入制裁名單 強化封鎖加劇對抗

即時國際
更新時間：13:16 2026-06-05 HKT
發佈時間：13:16 2026-06-05 HKT

美國財政部周四（4日）將古巴國家主席迪亞斯-卡內爾及其妻子等多人和多個實體列入制裁名單。迪亞斯-卡內爾指出，這項制裁措施將進一步強化對古封鎖，加劇古美之間的對抗

美國財政部外國資產控制辦公室發消息顯示，新增針對古巴的制裁名單中包括5名個人和5個實體。除古巴國家主席夫婦外，還包括古巴革命領袖勞爾的兒子亞歷杭德羅等人。被制裁的實體中包括古巴革命武裝力量部等。

相關新聞：
美國正式起訴古巴前總統勞爾謀殺罪 古方斥「為發動軍事侵略找藉口」

迪亞斯-卡內爾指出，美國針對古巴的言行將加劇兩國對抗。路透社
迪亞斯-卡內爾指出，美國針對古巴的言行將加劇兩國對抗。路透社
特朗普多次揚言要對付古巴。美聯社
特朗普多次揚言要對付古巴。美聯社

根據美方相關規定，受制裁對象在美國境內的資產將被凍結，美國公民不得與其交易。

古巴斥損人民利益

對於美方最新制裁措施，迪亞斯-卡內爾在社交媒體回應說，美方這些措施旨在進一步強化對古巴的封鎖，並加劇古巴與美國之間的對抗局面。這種政治上的短視做法，與美國近幾周來針對古巴實施的一系列強制性措施一脈相承，其目的都是損害古巴人民的利益。

他指出，美國政府的侵略性和惡劣行徑，「將遭遇我們迎接最嚴峻局面、抵禦帝國主義衝擊的堅定決心」。

特朗普屢發威脅

美國長期對古巴實施經濟、金融封鎖和貿易禁運。繼今年相繼對委內瑞拉、伊朗發起軍事行動後，特朗普又對古巴發出威脅，稱「下一個是古巴」，並進一步加大對古巴施壓和封鎖。

美國政府上月才對11名古巴官員實施制裁，其中包括該國通訊部長、數名軍方領導人以及主要情報機構。

美國也指控勞爾涉及謀殺罪，因他涉嫌參與1996年古巴流亡者團體駕駛的飛機遭古巴戰機擊落事件。
　　

最Hit
星島申訴王 | 不換衫不沖涼 觀塘長髮男嚇煞途人 親屬揭悲慘人生：代佢講唔好意思！
星島申訴王 | 不換衫不沖涼 觀塘長髮男嚇煞途人 親屬揭悲慘人生：代佢講唔好意思！
申訴熱話
6小時前
李泳漢印度拜佛失控喊叫疑與老婆激吵 行為異常精神狀態惹擔憂 犯佛門大忌恐折福丨獨家
01:09
李泳漢印度拜佛失控喊叫疑與老婆激吵 行為異常精神狀態惹擔憂 犯佛門大忌恐折福丨獨家
影視圈
20小時前
專訪｜非常父：盼政府助救女配合驗DNA 與記者對話揭轉軚原因 被警分析利弊說服 ｜Save Lily
專訪｜非常父：盼政府助救女配合驗DNA 與記者對話揭轉軚原因 被警分析利弊說服 ｜Save Lily
突發
6小時前
學生哥搭車無錢遭乘客白眼 紅Van司機一句「XX」秒殺西裝友 送金句結局感動全網｜Juicy叮
學生哥搭車無錢遭乘客白眼 紅Van司機一句「XX」秒殺西裝友 送金句結局感動全網｜Juicy叮
時事熱話
22小時前
80年代「三個小神仙」Re-U掀經典回憶殺 鄭丹瑞呻極難約 林珊珊何嘉麗狀態成對比
80年代「三個小神仙」Re-U掀經典回憶殺 鄭丹瑞呻極難約 林珊珊何嘉麗狀態成對比
影視圈
19小時前
旺角花園餐廳結業！63年鐵板牛扒老店品牌 旺角大本營僅縮剩一間
旺角花園餐廳結業！63年鐵板牛扒老店品牌 旺角大本營僅縮剩一間
飲食
2026-06-04 11:51 HKT
日本三陸海域驚現311前夕「慢滑移」現象 專家：恐引發南海海槽地震
日本三陸海域驚現311前夕「慢滑移」現象 專家：恐引發南海海槽地震
即時國際
9小時前
大圍幸運冰室6.27結業 屹立區內逾半世紀 邀食客聚會留回憶 網民嘆：又少間local嘢
大圍幸運冰室6.27結業 屹立區內逾半世紀 邀插畫家寫生留回憶 網民嘆：又少間local嘢
飲食
22小時前
香港小姐冠軍楊寶玲零走樣「近照」瘋傳 歷三段婚姻情歸初戀 移民美國過少奶生活
香港小姐冠軍楊寶玲零走樣「近照」瘋傳 歷三段婚姻情歸初戀 移民美國過少奶生活
影視圈
4小時前
「花旦王」芳艷芬踏入100歲  售逾2千呎山頂豪宅獲利6300萬  近年身體安康嗜睡享清福
「花旦王」芳艷芬踏入100歲  售逾2千呎山頂豪宅獲利6300萬  近年身體安康嗜睡享清福
影視圈
2026-06-04 11:15 HKT