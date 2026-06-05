改造華府地標 | 林肯紀念堂擬加建步道 或命名特朗普長廊

美國總統特朗普擬在華盛頓著名地標林肯紀念堂（Lincoln Memorial） 的後側，舖設一條延伸向波多馬克河（Potomac River）水岸的步道，或命名為「特朗普長廊」（Trump promenade）。

特朗普周四在白宮橢圓形辦公室對媒體首次提到這項計畫，他表示：「他們想把這條步道命名為特朗普長廊。我自己不確定是否真的要這麼做，但那一定非常美麗。」

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林肯紀念堂擬加建步道。路透社

特朗普在白宮橢圓形辦公室對媒體首次提到這項計畫。美聯社

特朗普指「特朗普長廊」一定非常美麗。美聯社

延伸至波多馬克河

目前林肯紀念堂附近的倒映池才剛完成修整，已開始注水。他連續2天向媒體展示一張圖表，上面標題寫著：「我們的池子比摩天大樓還大」，這張圖表將林肯紀念堂的倒映池和3座著名摩天大樓作比較。

特朗普自去年重返白宮以來，在華府大興土木，包括整修連串紀念建築物、拆除白宮東翼蓋宴會廳，另外還計劃設立一座超巨型凱旋門。

他甚至將自己的名字冠在幾個紀念建築上頭，包括甘迺迪表演藝術中心（Kennedy Center for the Performing Arts）。不過，法官上月裁定必須將特朗普的名字從甘迺迪中心移除。

影響或最深遠

據美國媒體報道，甘迺迪中心的法律顧問現已指示工作人員，將所有特朗普名字從標語、手冊、網站及其他材料中移除。

凡此種種創舉，都不如這次在美國人民崇拜的林肯紀念堂後側鋪設一條「特朗普長廊」，可算是影響深遠之最。

特朗普表示，根據林肯紀念堂1911年最初設計，主要入口是在現今紀念堂的背面，如今紀念堂後側與波多馬克河之間已橫隔著兩條公路。

他說：「我們有辦法鋪設一條優美的步道，將來民眾可走路穿越這兩條公路。