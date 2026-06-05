特朗普證實將辦大型集會 取消建國250周年演唱會

美國總統特朗普周四宣布將於6月24日在首都華盛頓舉行一場大型集會，以慶祝美國建國250周年，取消原定舉行的演唱會。他表示，多位藝人退出了原定舉行的演唱會，演唱會因面決定取消。

這些演唱會原定於6月25日在國家廣場舉行，但多個音樂團體在被宣布為7月4日假期前後華府系列演唱會的表演者後不久，陸續宣布退出，其中一些人的理由是活動已經政治化。退出的藝人包括鄉謠歌手Martina McBride和搖滾歌手Bret Michaels，後者是1980年代樂團Poison的主音。

特朗普表示，將辦有史以來最偉大的集會。美聯社

特朗普將在6月14日80歲生日當天，在白宮草坪上一個特別建造的競技場內舉辦一場綜合格鬥比賽。美聯社

多位藝人退出原定演唱會

特朗普在其社交平台Truth Social上表示：「為了慶祝我們國家250年的歷史，我們將為你們帶來『現場直播』、有史以來最偉大的集會！它在各個層面上都將是特別的，一場終結所有集會的集會！」

他補充表示：「我們不想要那些沒有才華、卻收取高額費用讓你昏昏欲睡的歌手，我們已經要他們全都留在家裡。我們想要的只有你們、我、幾位致詞者，以及有史以來最偉大的音樂，也就是各位多年來一直聽的那些音樂！」

特朗普指，這將包括鄉謠歌手Lee Greenwood，他是「天佑美國」（God Bless the USA）的演唱者，這首歌是特朗普政治造勢大會上的必備曲目。

慶特朗普80歲生日 白宮將辦綜合格鬥賽

這場集會還將有美國軍樂隊及合唱團參與，「所有你最喜歡的熱門歌曲，再加上一位被稱為唐納．J．特朗普總統，優秀且極具尊嚴的紳士！」

他先前曾建議為「讓美國再次偉大」（MAGA）運動舉行一場造勢大會，但他在今次的聲明中並未提及此事。

他又將在6月14日80歲生日當天，在白宮草坪上一個特別建造的競技場內舉辦一場綜合格鬥比賽。