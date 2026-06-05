誤食奪命白色野菇 泰國2男上吐下瀉慘死 官員警告：無藥可解

泰國北部湄宏順府有2名男子最近前往森林採集野菇後帶回家食用，沒想到竟誤食劇毒菇類，2人先後出現劇烈嘔吐、腹瀉等症狀，儘管緊急送院搶救，最終仍不幸喪命。當地衛生部門指出，該毒菇目前沒有解毒特效藥，致死率極高。

據當地傳媒《Thaiger》報道，隨著雨季降雨增加，大量野菇開始生長，吸引不少民眾前往採摘。當地村長旺斯恩（Janeng Wansueng）表示，首名誤食毒菇的死者為一名38歲男子，他於5月27日前往附近森林採菇，返家後自行料理食用，不久便出現嚴重嘔吐與腹瀉。男子之後被送往當地醫院治療，但病況持續惡化，後續轉送清邁瑪哈拉醫院搶救，最終不治。

白毒鵝膏含有致命劇毒。維基百科

泰國北部湄宏順府有人誤食奪命白色野菇喪生。維基百科

疑誤判可食用野菇

6月2日，另一名45歲男子同樣食用來自相同區域採摘的野菇，隨後出現劇烈噁心、嘔吐及下瀉等症狀。醫護人員緊急將他轉送至清邁的大醫院治療，但最後仍回天乏術。

當地衛生局初步調查，2名死者誤食的極可能是Ra Ngak或俗稱白毒鵝膏及死帽菇（White Death Cap）的知名劇毒菇類，外觀與可食用的Hed Khai Han菇十分相似，研判他們很可能是因認錯品種而誤食。

白毒鵝膏含致命劇毒

衛生局警告，雨季期間許多毒菇會與食用菇混雜生長，即使是經驗豐富的採菇者，也可能因外觀過於相似而誤判；部分毒菇會對肝臟、腎臟等重要器官造成不可逆損傷，目前尚無特效解毒藥物，死亡率相當高。