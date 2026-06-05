Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

誤食奪命白色野菇 泰國2男上吐下瀉慘死 官員警告：無藥可解

即時國際
更新時間：11:34 2026-06-05 HKT
發佈時間：11:34 2026-06-05 HKT

泰國北部湄宏順府有2名男子最近前往森林採集野菇後帶回家食用，沒想到竟誤食劇毒菇類，2人先後出現劇烈嘔吐、腹瀉等症狀，儘管緊急送院搶救，最終仍不幸喪命。當地衛生部門指出，該毒菇目前沒有解毒特效藥，致死率極高。

據當地傳媒《Thaiger》報道，隨著雨季降雨增加，大量野菇開始生長，吸引不少民眾前往採摘。當地村長旺斯恩（Janeng Wansueng）表示，首名誤食毒菇的死者為一名38歲男子，他於5月27日前往附近森林採菇，返家後自行料理食用，不久便出現嚴重嘔吐與腹瀉。男子之後被送往當地醫院治療，但病況持續惡化，後續轉送清邁瑪哈拉醫院搶救，最終不治。

白毒鵝膏含有致命劇毒。維基百科
白毒鵝膏含有致命劇毒。維基百科
泰國北部湄宏順府有人誤食奪命白色野菇喪生。維基百科
泰國北部湄宏順府有人誤食奪命白色野菇喪生。維基百科

疑誤判可食用野菇

6月2日，另一名45歲男子同樣食用來自相同區域採摘的野菇，隨後出現劇烈噁心、嘔吐及下瀉等症狀。醫護人員緊急將他轉送至清邁的大醫院治療，但最後仍回天乏術。

當地衛生局初步調查，2名死者誤食的極可能是Ra Ngak或俗稱白毒鵝膏及死帽菇（White Death Cap）的知名劇毒菇類，外觀與可食用的Hed Khai Han菇十分相似，研判他們很可能是因認錯品種而誤食。

白毒鵝膏含致命劇毒

衛生局警告，雨季期間許多毒菇會與食用菇混雜生長，即使是經驗豐富的採菇者，也可能因外觀過於相似而誤判；部分毒菇會對肝臟、腎臟等重要器官造成不可逆損傷，目前尚無特效解毒藥物，死亡率相當高。

最Hit
李泳漢印度拜佛失控喊叫疑與老婆激吵 行為異常精神狀態惹擔憂 犯佛門大忌恐折福丨獨家
李泳漢印度拜佛失控喊叫疑與老婆激吵 行為異常精神狀態惹擔憂 犯佛門大忌恐折福丨獨家
影視圈
18小時前
星島申訴王 | 不換衫不沖涼 觀塘長髮男嚇煞途人 親屬揭悲慘人生：代佢講唔好意思！
星島申訴王 | 不換衫不沖涼 觀塘長髮男嚇煞途人 親屬揭悲慘人生：代佢講唔好意思！
申訴熱話
4小時前
專訪｜非常父：盼政府助救女配合驗DNA 與記者對話揭轉軚原因 被警分析利弊說服 ｜Save Lily
專訪｜非常父：盼政府助救女配合驗DNA 與記者對話揭轉軚原因 被警分析利弊說服 ｜Save Lily
突發
4小時前
學生哥搭車無錢遭乘客白眼 紅Van司機一句「XX」秒殺西裝友 送金句結局感動全網｜Juicy叮
學生哥搭車無錢遭乘客白眼 紅Van司機一句「XX」秒殺西裝友 送金句結局感動全網｜Juicy叮
時事熱話
20小時前
80年代「三個小神仙」Re-U掀經典回憶殺 鄭丹瑞呻極難約 林珊珊何嘉麗狀態成對比
80年代「三個小神仙」Re-U掀經典回憶殺 鄭丹瑞呻極難約 林珊珊何嘉麗狀態成對比
影視圈
17小時前
旺角花園餐廳結業！63年鐵板牛扒老店品牌 旺角大本營僅縮剩一間
旺角花園餐廳結業！63年鐵板牛扒老店品牌 旺角大本營僅縮剩一間
飲食
2026-06-04 11:51 HKT
日本三陸海域驚現311前夕「慢滑移」現象 專家：恐引發南海海槽地震
日本三陸海域驚現311前夕「慢滑移」現象 專家：恐引發南海海槽地震
即時國際
7小時前
「花旦王」芳艷芬踏入100歲  售逾2千呎山頂豪宅獲利6300萬  近年身體安康嗜睡享清福
「花旦王」芳艷芬踏入100歲  售逾2千呎山頂豪宅獲利6300萬  近年身體安康嗜睡享清福
影視圈
2026-06-04 11:15 HKT
大圍幸運冰室6.27結業 屹立區內逾半世紀 邀食客聚會留回憶 網民嘆：又少間local嘢
大圍幸運冰室6.27結業 屹立區內逾半世紀 邀插畫家寫生留回憶 網民嘆：又少間local嘢
飲食
21小時前
酷熱天氣廿歲外傭著短褲開工疑辣㷫港媽 家有一男一女＋小朋友 網民解讀出婚姻存暗湧｜Juicy叮
酷熱天氣廿歲外傭著短褲開工疑辣㷫港媽 家有一男一女＋小朋友 網民解讀出婚姻存暗湧｜Juicy叮
時事熱話
2026-06-04 10:54 HKT