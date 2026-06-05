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爆屎渠︱糞水倒灌土航客機被迫取消 航司推搪「不可抗力」拒安排轉機

即時國際
更新時間：22:27 2026-06-05 HKT
發佈時間：22:26 2026-06-05 HKT

土耳其航空一架原定於6月1日由美國丹佛飛往土耳其伊斯坦堡的客機，因機艙廁所系統突發嚴重故障，導致大量排泄物意外倒灌並湧出馬桶，航機最終被迫取消起飛。然而，土耳其航空隨後的善後安排不當，引發了大批乘客不滿。

乘客需自尋新機票

有乘客分享現場畫面。tattooedsaint1@X
有乘客分享現場畫面。tattooedsaint1@X

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據《丹佛郵報》（The Denver Post）6月2日的報道，涉事航班原定自美國科羅拉多州的丹佛國際機場起飛，橫跨大西洋前往土耳其伊斯坦堡。然而，在飛機關閉艙門並滑行至跑道準備起飛時，機艙內突發惡臭。經檢查後，發現是機上廁所系統出現故障，導致排泄物及不明棕色廢水由馬桶倒灌湧出，機長無奈之下只能緊急折返，該航班最終被迫取消。

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事件引發大批乘客不滿。有旅客投訴指，航班取消後，土耳其航空雖口頭承諾提供當晚的臨時酒店住宿及經濟補償，卻遲遲不肯為受影響的數百名旅客重新預訂替代航班。土航更辯稱，航班取消屬「不可抗力因素」，因此無義務替旅客安排後續行程，導致全機乘客被迫自行安排新行程。

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