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南韓地方選舉執政黨橫掃12席 僅輸首爾留遺憾

即時國際
更新時間：09:31 2026-06-05 HKT
發佈時間：09:31 2026-06-05 HKT

南韓周三（6月3日）舉行地方選舉，執政共同民主黨在16個廣域行政區（一級行政區）的首長席位中，橫掃12席，最大在野黨國民力量僅4地勝選，重塑了地方執政版圖。不過共同民主黨仍未能搶下首爾市長，因此被評價為「失色的勝利」，「留有遺憾」。國民力量的吳世勳第五度當選首爾市長創紀錄，主要競選承諾包括到2031年新增31萬套住房供應。

南韓地方選舉為每四年一次，選出道、特別市、廣域市和市、郡、區自治政府的領導人，以及各級地方自治區域的地方議會議員等。執政共同民主黨這次在16個道知事和廣域市市長職位中贏得12席，包括全南光州、釜山、仁川、大田、蔚山、世宗、京畿道、江原道、忠清北道、忠清南道、全羅北道、濟州；國民力量則拿下關鍵戰場首爾，還有守住鐵票倉大邱，以及慶尚北道、慶尚南道共4地。

有助李在明鞏固權力

本屆地選是總統李在明2025年當選後的首次全國性選舉，因為李在明的高支持率，加上前總統尹錫悅的戒嚴餘波，這次選前外界就看好共同民主黨。該黨提出的「審判內亂勢力、穩定政權」口號更能引起選民共鳴。執政黨除了掌握立法權與行政權外，現在也進一步掌握地方權力，並報了2022年遭國民力量以15比2痛擊的一箭之仇，在李在明執政第二年可獲得更強勁的施政動力。不過因失去首爾市長寶座，仍不足以宣稱全面勝利。

國民力量的吳世勳逆轉當選，成為首爾選舉史上首位5度當選的市長，鞏固了其作為下屆總統潛在競爭者的地位。周三（6月3日）下午6時公布的票站調查，原本共同民主黨候選人鄭愿伍獲得51.4%的選票，吳世勳則是46.0%。不過經一夜開票後，吳世勳約獲得48.94%的選票，超越鄭愿伍的48.34%。

吳世勳2006年首次當選首爾市長，2010年連任，2011年8月圍繞學校免費供餐問題引咎辭職。後來首爾市長朴元淳去世，吳世勳在2021年補選中勝出，2022年連任。吳世勳的主要競選承諾包括到2031年新增31萬套住房供應、打造「10分鐘運動生活圈」（讓市民在距離住家10分鐘步程內，即可抵達各類運動設施、公園或綠地）等。

國會補選部分，共同民主黨拿下9席，國民力量獲得4席、另1席為無黨籍韓東勳。國民力量的吳世勳逆轉當選，成為首爾選舉史上首位5度當選的市長，鞏固了其作為下屆總統潛在競爭者的地位。

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