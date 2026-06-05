俄烏局勢｜澤連斯基發信促元首會晤 普京：願以安克雷奇會晤為和談基礎

俄烏戰事延宕超過4年，烏克蘭總統澤連斯基（Zelenskyy）在6月4日就公開致信俄羅斯總統普京（Putin），提議在第三國舉行面對面會晤以結束戰事。普京就重申，俄方願與烏方在俄美安克雷奇會晤成果基礎上以和平方式達成協議。

俄：可隨時到莫斯科談

澤連斯基在烏克蘭總統網站發佈的這封公開信中寫道，眼下，美國專注於伊朗問題，不應坐等「這場發生在歐洲的戰爭」重新成為美方關注點。烏方提議，兩國領導人就結束戰事舉行會晤並就此確定日期。

澤連斯基表示，烏俄領導人在莫斯科或基輔會面均不合適，但可在瑞士、土耳其或阿拉伯國家舉行，這些國家有接待外國領袖「解決戰爭與和平問題」的傳統。他指出，對烏克蘭及歐洲而言，2025年8月美俄領導人在安克雷奇（Anchorage）的會晤結果「並非定局」。作為安全保障的擔保方，歐洲與美國亦應參與俄烏談判進程。

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烏：交換戰俘是終戰良好開端

澤連斯基稱，烏方準備在談判期間實施全面停火，而美國亦有能力監督停火。雙方全面交換戰俘的舉措可作為結束戰事的良好開端。雙方全面交換戰俘可作為結束戰事的良好開端。不過，若普京認為未到結束戰事的時機，烏克蘭將繼續為生存而戰。

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而俄總統新聞秘書佩斯科夫則回應說，克里姆林宮已收到澤連斯基的公開信，稍後將向普京匯報。他表示，澤連斯基若想談判，隨時可到莫斯科。

當天（6月4日）稍早時候，普京在聖彼得堡會見出席第29屆聖彼得堡國際經濟論壇的世界主要通訊社負責人時表示，俄方完全準備好並願意在安克雷奇會晤的基礎上，透過和平方式與烏克蘭達成協議。

另據俄新社報道，在澤連斯基發佈致普京公開信後，瑞士、土耳其消息人士均透露，這兩國都願意舉辦俄烏領導人會晤。