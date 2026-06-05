伊朗局勢｜黎巴嫩真主黨拒絕以黎停火協議 以軍亦拒撤兵恐挫美伊談判

中東局勢再度陷入膠著狀態。黎巴嫩真主黨（Hezbollah）於周四（4日）明確拒絕了以色列與黎巴嫩停火協議；與此同時，以色列亦強硬表明絕不從黎巴嫩撤軍。美媒形容，美國總統特朗普試圖透過推動黎巴嫩停火來與德黑蘭達成和平協議的外交計劃，正面臨嚴重挫折。

真主黨拒絕美方斡旋協議 以防長強硬放話：絕不撤軍

伊朗此前一直將黎巴嫩停火視為與華盛頓達成任何和平協議的先決條件，甚至在近日暗示，若以色列持續發動攻擊，伊朗不排除會直接介入。

黎巴嫩真主黨（Hezbollah）於周四（4日）明確拒絕了以色列與黎巴嫩停火協議。路透社

以色列亦強硬表明絕不從黎巴嫩撤軍。路透社

周四，真主黨領袖卡西姆（Naim Qassem）更公開拒絕由美國斡旋、在以色列與黎巴嫩政府之間談判的停火協議，理由是真主黨此前並未參與該項談判。目前以色列、黎巴嫩及美國官方尚未對此作出即時回應。

與此同時，以色列並未放慢軍事行動，持續對黎巴嫩南部展開猛烈空襲。以色列國防部長卡茨（Israel Katz）表示，以軍絕不會撤出該地區，亦不會停止在黎巴嫩的軍事行動。以軍是在今年3月入侵黎巴嫩，與針對伊朗的戰爭同步推進。

曾於1982年一手建立真主黨的伊朗革命衛隊「聖城軍」（Quds Force）指揮官強調，以色列至少必須撤回至開戰前的原點位置。

多地戰火連綿 特朗普：各方只是「溫和射擊」

儘管美國安排的停火協議理論上已經「生效」，但本周內包括黎巴嫩、加沙、以色列北部以至科威特的居民，依然飽受戰火摧殘。對此，特朗普周三（3日）指，現行的協議實際上只是讓各方「以一種較為溫和的方式互相射擊」（shooting in a more moderate manner），而非真正全面停火。

事實上，美伊軍隊在周三於波斯灣爆發了自4月初停火以來最激烈的軍事對攻。伊朗軍隊猛烈轟炸科威特機場，造成1人死亡、逾60人受傷；作為報復，美軍則在霍爾木茲海峽附近發動空襲。霍爾木茲海峽平日承擔全球五分之一的石油及液化天然氣供應，但自三個月前開戰以來，該海峽大部份時間已被迫關閉。

航運數據顯示，伊朗的石油出口已跌至六年來的最低水平。不過，由於市場原本期盼黎巴嫩停火能為美伊外交斡旋提供一條「下坡路」，全球油價應聲下跌約3%。儘管杜林普自3月底以來多次宣稱美伊距離達成協議「經已不遠」，但目前幾乎看不到實質的外交進展。

國內政局施壓 特朗普遭眾議院歷史性表決重擊

隨著11月美國國會中期選舉逼近，特朗普面臨國內要求平抑油價的巨大政治壓力。在周三，他更遭遇了來自國會的罕見挫折——聯邦眾議院通過表決，禁止他繼續進行這場戰爭。雖然這項投票只屬象徵性質，因為特朗普絕不可能將其簽署立法，但也反映出國內反戰情緒升溫。

在德黑蘭方面，伊朗最高領袖穆傑塔巴於周四發表講話，揚言伊朗的敵人在戰場上已經被擊敗，如今只試圖在伊朗內部煽動分裂。

德黑蘭目前極力爭取解凍數十億美元的石油收入、免除對粗油出口的制裁、解除美軍對其港口的封鎖，並重新奪回對霍爾木茲海峽的控制權。

特朗普曾多次重申，其首要任務是阻止伊朗獲取核武器，而伊朗則堅稱其核計劃僅用於和平目的。聯合國核監督機構（IAEA）周四發表報告證實，儘管經歷了三個月的戰火洗禮，伊朗的核計劃目前看來基本沒有改變。