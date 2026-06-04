發IG story戲稱「準備炸飛機」 20歲坡男認散播虛假有害資訊或囚7年

新加坡20歲男子Rykes Tan Zhi Kai在Instagram帳號發布限時動態，聲稱要「炸掉飛機」，導致3架國際航班因此延誤超過1小時。他今日在法院認罪，面臨最高7年徒刑。

事發於去年6月7日晚上，他乘搭飛機前往台灣時，候機時在樟宜機場拍下自己與一架酷航波音787夢幻客機的合照，當晚11時55分透過私人Instagram帳號發布限時動態，寫下「我即將炸掉這架飛機」。

這則貼文很快引起友人關注，對方私訊問他發生什麼事，他竟進一步回覆：「這是自動回覆訊息。Tan Zhi Kai, Rykes已成功炸毀飛機，今後無法與你聯絡。」

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雖然男子事後聲稱只是開玩笑，但有匿名人士將相關內容向警方舉報。警方於隔天凌晨接報後立即展開調查，並鎖定當時由酷航營運、即將起飛的波音787客機進行安全檢查。

原定凌晨1時30分飛往中國天津的TR138、1時45分飛往青島的TR186航班，以及1時50分飛往希臘雅典的TR720航班，因安檢程序而延誤，直到凌晨3時左右才陸續起飛。此次虛假威脅不僅影響數百名旅客，也讓酷航損失約1946坡元（約1.2萬港元）。

警方接報之際，Rykes Tan Zhi Kai正與3名友人一同搭酷航TR876班機飛往台灣。他在6月11日返抵新加坡後，隨即被警方拘捕。

據指他已向酷航全額賠償相關損失。今日上午，他在新加坡國家法院承認散播虛假有害資訊罪名。檢方則要求法庭先取得緩刑與感化訓練適合性報告，稍後判刑。

依照新加坡法律，散布虛假有害資訊的罪名最高可處7年有期徒刑，罰款最高5萬坡元（約30.5萬港元），或兩者並罰。