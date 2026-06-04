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導航老點｜7旬婦跟GPS開車誤入軌道400米 西雅圖輕軌停駛數小時

即時國際
更新時間：20:40 2026-06-04 HKT
發佈時間：20:40 2026-06-04 HKT

美國西雅圖發生一宗令人匪夷所思的交通事故，一名70歲女子疑過度依賴GPS導航，竟將一輛SUV駛入輕軌的軌道，走了400米，最後停在一處高架軌道月台，整條線路為此停運數小時。

據美媒報道，事故發生於2日傍晚6時左右，當時一列行駛中的Sound Transit輕軌列車，突然發現前方軌道上有一輛SUV，駕駛員隨即緊急煞車。消防及緊急救援人員接獲通知後火速抵達現場，讓涉事女子離開車輛，並安置在安全地點等候處置。

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交通運營單位表示，這輛車最終卡在Mount Baker站的高架軌道區段，由於車輛直接卡在軌道正中央，所有列車被迫停駛數小時。

相關單位最終要切斷軌道的供電系統，再調派拖吊車將車輛移至適當地點，經過約3小時的搶修作業，線路直至晚上9時才恢復正常，所幸事故並無造成任何傷亡。

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目擊者表示，該名女子在接受救援時聲稱，自己全程都依照GPS導航所提供的路線行駛。然而在事發現場，沿途設有多處標示，道路結構也明顯有別於一般道路，警方質疑她是否具備正常的環境辨識能力，因後將她帶走，以評估其身心狀況及駕駛能力。

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