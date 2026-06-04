狠夫「槓鈴殺妻」圖自盡獲救 認積怨多年有外遇

美國新澤西州傳出殺妻慘案，67歲男子克萊斯（Michael A. Kless）疑因長期對妻子不滿，加上與一名中美洲女子發展婚外情，竟趁深夜用槓鈴殺害妻子，發電郵向子女坦承犯行後企圖吞藥輕生。他面臨一級謀殺罪及非法使用武器等多項指控，預計出庭接受羈押聽證會。



根據《紐約郵報》，案發於上月底一天深夜， 66歲受害者史黛西（Stacy Epstein-Kless）被發現陳屍於奧申鎮（Ocean Township）家中地下室，頸部被金屬槓鈴壓着。隔天清晨警方接報趕到，發現她已身亡。

相關新聞：旭山動物園燒屍 | 狠夫認用繩索勒殺妻子 再丟焚化爐燒毀

美國狠夫外遇兼用槓鈴殺害結髮近40年的妻子。 fb / Mick Kless

克萊斯犯案後曾電郵給子女，表示要自盡，甚至詳述令人不安的殺妻經過，細節與現場證據高度吻合。他在信中透露，對妻子懷抱「長期累積的憎恨」，並坦言與另一名女性搭上。子女收到信件後立即報警，發現死者真的倒臥在地下室。

向子女透露犯案細節

警方追蹤發現克萊斯的車輛正沿加登州公路北行，後來他主動聯絡女兒，表示停在薩爾維爾（Sayreville）休息站，正企圖輕生。警方趕到時他已陷入昏迷，被緊急送院，情況一度危急。

美國狠夫外遇兼用槓鈴殺害結髮近40年的妻子。 fb / Mick Kless

據警方調查，事發當天上午，有一批工人受僱前往克萊斯住宅進行房屋修繕工程。工人描述，克萊斯當時臉上有抓傷及血迹，拒絕讓工人入內並要求改期施工。

《紐約時報》發現1987年刊登的婚禮公告，意味着兩人結髮已近40年。奧申鎮鎮長那波里塔尼（John P. Napolitani Sr.）表示，他與這對夫妻相識多年，形容受害者是名善良體貼、深受家人愛戴的母親與祖母，對這宗悲劇深感悲痛。