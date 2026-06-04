以黎同意停火設立「試點區」 要真主黨停止交火並撤出黎巴嫩南部

根據在美國華府舉行、由美方主導的會談後所發表的聯合聲明，以色列和黎巴嫩周三今天同意實施停火，但表示這需要獲伊朗撐腰的真主黨（Hezbollah）「全面停止」交火，並全面撤出南利塔尼（South Litani）地區。

聲明指出，雙方同意在美國的指導下迅速推進成立試點區，當地將完全由黎巴嫩武裝部隊控制，以排除所有的非國家行為者。

中東戰火滾滾，圖為以色列空襲黎巴嫩南部景像。路透社

這兩個沒有正式外交關係的國家也同意建立「試點區」（pilot zones），完全由黎巴嫩武裝部隊控制，以排除所有的「非國家行為者」。

雙方已同意於6月22日當周重新舉行關於政治和安全領域的更多會談，「以期達成一項全面協議」。

以色列國防部長卡茨周四表明，將繼續在黎巴嫩南部進行地面軍事行動。卡茨在聲明中表示，以色列軍隊將繼續駐紮在黎巴嫩南部所謂的「安全區」，包括博福特城堡附近區域，並繼續「拆除該地區的恐怖分子基礎設施」，同時「在美國的支持下，以色列擁有行動自由，可以對貝魯特境內針對以色列社區和領土的襲擊進行打擊」。