孤獨Punch君｜爆紅後待遇升級 官民集資逾億日圓改善生活環境

日本千葉縣市川市動物園一隻因緊抱毛絨玩偶而爆紅全球的小獼猴「Punch」，即將迎來居住環境的大幅升級。市川市政府計劃於2026財政年度的補充預算中，撥款7,000萬日圓（約合342萬港元），並結合來自各界逾4,000萬日圓的善款，為Punch及園內其他日本獼猴改善生活條件。

被母遺棄緊抱猩猩玩偶惹人憐愛

綜合日媒報道，小獼猴Punch於去年（2025年）7月出生後遭母親遺棄，一直由動物園飼養員人工哺育。園方為安撫其不安情緒，給予了牠一個紅毛猩猩毛絨玩偶作為「替代媽媽」。Punch自此與玩偶形影不離，無論進食、睡覺還是探索環境都緊緊抱著。這溫馨而令人心疼的畫面在社交平台廣泛流傳，令牠迅速成為網紅，吸引大批海內外遊客慕名前往探訪。

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官民合力籌資

隨着Punch人氣急升，市川市政府官員於上月29日的記者會上正式宣布改善設施計劃。當局擬於Punch及其他獼猴生活的「猴山」區域加裝遮陽棚，並增設泥土活動區；而獼猴休息的後院亦會進行擴建及安裝冷氣。市政府期望能趕及在今夏前完成冷氣安裝工程，以協助獼猴應對夏季高溫。有關的7,000萬日圓撥款預算將於本月提交市議會例行會議審議。

此外，Punch的遭遇亦引發群眾的實質支持。市政府於今年3月發布協助Punch的捐款指南後，截至5月24日已籌集約4,300萬日圓（約合210萬港元）善款。鑑於各界反應熱烈並呼籲持續支持，原定於5月底結束的募捐活動，已落實延期至今年12月31日。

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園方透露，隨着Punch日漸長大並逐步適應猴群生活，牠對「玩偶媽媽」的依賴正日益減少，目前帶着玩偶亮相的頻率已降至約每周一次。園方解釋，玩偶是Punch失去母親後的情感寄託，抱著公仔代表其內心仍感不安，故期望牠能盡早建立安全感，完全不再依賴公仔。

據日媒觀察指出，Punch性格外向活潑，尤其在傍晚時分更會精力充沛地四處奔跑。不少一直關注牠的網民看見其健康成長，均紛紛留言表示「長大了不少」、「看見牠玩得開心，感覺相當治癒」。