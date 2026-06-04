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聯合國大會選出安理會五個新非常任理事國 吉爾吉斯首當選

即時國際
更新時間：11:00 2026-06-04 HKT
發佈時間：11:00 2026-06-04 HKT

聯合國大會於當地時間周三（3日）進行聯合國安全理事會改選投票，選出五個新的非常任理事國。奧地利、吉爾吉斯、葡萄牙、特立尼達和多巴哥以及津巴布韋成功當選，將於明年（2027年）1月1日起接替丹麥、希臘、巴基斯坦、巴拿馬及索馬里，任期為兩年。

安理會非常任理事國由聯合國大會以不記名方式投票產生，候選國必須獲得總投票數至少三分之二的贊成票方可當選。在首輪投票中，奧地利、葡萄牙、特立尼達和多巴哥及津巴布韋均順利獲得足夠票數過關；德國則在首輪投票中落選。

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至於最後一個席位則競爭較為激烈，吉爾吉斯與菲律賓經歷多輪角逐後，吉爾吉斯最終在第三輪投票中擊敗菲律賓，首次當選成為非常任理事國，亦是今次選舉中最後一個確認當選的國家。

聯合國安理會共有15個成員國，其中中國、俄羅斯、美國、法國及英國為擁有否決權的常任理事國。其餘10個非常任理事國席位則按地區分配，包括非洲地區3個、亞太地區2個、拉丁美洲和加勒比地區2個、西歐及其他地區2個，以及東歐地區1個。非常任理事國每年會經由選舉更換其中5個，且規定不能連選連任。

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