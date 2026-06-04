美擬對60經濟體 加徵10%或12.5%關稅

美國特朗普政府試圖重建遭最高法院推翻的全面關稅壁壘，周二以強逼勞動為由，援引301條款，提議對60個經濟體的進口商品加徵10%或12.5%關稅。加拿大、歐盟、英國、台灣等經濟體適用10%稅率。中國、印度、日本、南韓等國適用12.5%關稅。美國現時對大多數貿易夥伴徵收的10%全球關稅，將於7月24日到期，預期這兩項關稅不會疊加。北京否認存在所謂「強逼勞動」，稱一貫反對各種形式的單邊關稅措施。

美國貿易代表辦公室（USTR）稱，10%關稅稅率將適用於14個經濟體，包括加拿大、墨西哥、歐盟、英國、印尼、柬埔寨、孟加拉、巴基斯坦、馬來西亞、台灣等。這些經濟體禁止強逼勞動產品進口，或已承諾採取相關措施。但先前的一項調查發現，它們在阻止強逼勞動產品進口方面還做得不夠。而「未能實施並有效執行」這類措施的經濟體，則適用12.5%稅率，包括中國、印度、日本、南韓、越南、澳洲、新西蘭、巴西、瑞士、尼日利亞等46個經濟體。

這次建議的新關稅，是依據1974年「貿易法」第301條款調查的結果。該條款允許美國以涉嫌存在不公平做法為由徵收關稅。新關稅不會立即生效，實施前仍須經過公開意見徵詢及審查。

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加墨歐盟加10% 中日12.5%

美國貿易代表格里爾在聲明中說：「我們最重要的貿易夥伴遲遲未解決強逼勞動生產產品進口的問題。這導致美國勞工在全球競爭時，處於不公平的競爭環境。」部分產品將完全免於新關稅，包括牛肉、番茄、香蕉、咖啡、橙汁等食品；已適用其他關稅措施的金屬產品也被排除在外，部分燃料與化學品同樣不受影響。

美國最高法院2月推翻特朗普的「對等關稅」，美政府改採「1974年貿易法」第122條暫時對全球統一徵收10%關稅，且疊加既有「最惠國待遇」關稅稅率，最長為期150天至7月24日止。各界預期現行122條款關稅屆滿後將歸零，因此不會出現122與301條款疊加課稅。

華：反對單邊措施

針對強逼勞動的調查只是特朗普政府重啟關稅政策的一部分。美國政府還根據1974年「貿易法」第301條款，針對16個貿易夥伴的過剩製造產能問題展開另一系列調查。專家指美政府正通過一項又一項的調查來重建關稅壁壘。

中國外交部發言人毛寧回應，中方一貫反對各種形式單邊關稅措施。關稅戰、貿易戰不符任何一方利益，經貿問題應在平等、尊重、互惠基礎上通過對話協商解決。中國不存在所謂「強逼勞動」，我們反對以此為藉口搞政治操弄。

