Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

美擬對60經濟體 加徵10%或12.5%關稅

即時國際
更新時間：08:43 2026-06-04 HKT
發佈時間：08:41 2026-06-04 HKT

美國特朗普政府試圖重建遭最高法院推翻的全面關稅壁壘，周二以強逼勞動為由，援引301條款，提議對60個經濟體的進口商品加徵10%或12.5%關稅。加拿大、歐盟、英國、台灣等經濟體適用10%稅率。中國、印度、日本、南韓等國適用12.5%關稅。美國現時對大多數貿易夥伴徵收的10%全球關稅，將於7月24日到期，預期這兩項關稅不會疊加。北京否認存在所謂「強逼勞動」，稱一貫反對各種形式的單邊關稅措施。

美國貿易代表辦公室（USTR）稱，10%關稅稅率將適用於14個經濟體，包括加拿大、墨西哥、歐盟、英國、印尼、柬埔寨、孟加拉、巴基斯坦、馬來西亞、台灣等。這些經濟體禁止強逼勞動產品進口，或已承諾採取相關措施。但先前的一項調查發現，它們在阻止強逼勞動產品進口方面還做得不夠。而「未能實施並有效執行」這類措施的經濟體，則適用12.5%稅率，包括中國、印度、日本、南韓、越南、澳洲、新西蘭、巴西、瑞士、尼日利亞等46個經濟體。

這次建議的新關稅，是依據1974年「貿易法」第301條款調查的結果。該條款允許美國以涉嫌存在不公平做法為由徵收關稅。新關稅不會立即生效，實施前仍須經過公開意見徵詢及審查。

相關新聞：美6月8日起下調鋼鋁衍生產品關稅 家用空調、農業機械稅率降至15%

特朗普下調鋼鋁衍生產品關稅。美聯社
特朗普下調鋼鋁衍生產品關稅。美聯社

加墨歐盟加10% 中日12.5%

美國貿易代表格里爾在聲明中說：「我們最重要的貿易夥伴遲遲未解決強逼勞動生產產品進口的問題。這導致美國勞工在全球競爭時，處於不公平的競爭環境。」部分產品將完全免於新關稅，包括牛肉、番茄、香蕉、咖啡、橙汁等食品；已適用其他關稅措施的金屬產品也被排除在外，部分燃料與化學品同樣不受影響。

美國最高法院2月推翻特朗普的「對等關稅」，美政府改採「1974年貿易法」第122條暫時對全球統一徵收10%關稅，且疊加既有「最惠國待遇」關稅稅率，最長為期150天至7月24日止。各界預期現行122條款關稅屆滿後將歸零，因此不會出現122與301條款疊加課稅。

華：反對單邊措施

針對強逼勞動的調查只是特朗普政府重啟關稅政策的一部分。美國政府還根據1974年「貿易法」第301條款，針對16個貿易夥伴的過剩製造產能問題展開另一系列調查。專家指美政府正通過一項又一項的調查來重建關稅壁壘。

中國外交部發言人毛寧回應，中方一貫反對各種形式單邊關稅措施。關稅戰、貿易戰不符任何一方利益，經貿問題應在平等、尊重、互惠基礎上通過對話協商解決。中國不存在所謂「強逼勞動」，我們反對以此為藉口搞政治操弄。
 

最Hit
Save Lily｜Danny父母凌晨離開入境處總部 曾男持燒味飯即席開餐 DNA報告或送瑞典證Lily關係
02:31
Save Lily｜Danny父母凌晨離開入境處總部 曾男持燒味飯即席開餐 DNA報告或送瑞典證Lily關係
突發
1小時前
牆身發霉勿用漂白水抹？本地油漆品牌警告易招4大後果：求大家唔好再用！
牆身發霉勿用漂白水抹？本地油漆品牌警告易招4大後果：求大家唔好再用！
生活百科
18小時前
Save Lily︱Danny父母學歷、家庭背景曝光 二人相識逾十載惟無結婚 男方聲稱持物理治療師資格
Save Lily︱Danny父母學歷、家庭背景曝光 二人相識逾十載惟無結婚 男方聲稱持物理治療師資格
社會
15小時前
置業是不少人的畢生夢想。中新社
男子買34樓住宅13年未收樓 開發商：只准建32層
即時中國
21小時前
伍詠薇爆楊思琦遭欺凌掀熱話 陳年訪問再瘋傳 伍姑娘對一人恨之入骨：痛哭呀，驚到唔想返工
伍詠薇爆楊思琦遭欺凌掀熱話 陳年訪問再瘋傳 伍姑娘對一人恨之入骨：痛哭呀，驚到唔想返工
影視圈
12小時前
何鴻燊四房成員齊集何猷君世紀婚禮 四太梁安琪母親罕露面 超欣性感現身 超盈女兒拍掌猷亨獻唱
何鴻燊四房成員齊集何猷君世紀婚禮 四太梁安琪母親罕露面 超欣性感現身 超盈女兒拍掌猷亨獻唱
影視圈
16小時前
東張西望｜「HPV男女」避入健身中心 涉事分店突然做深層清潔？ 「播毒」事件引全城討論
東張西望｜「HPV男女」避入健身中心 涉事分店突然做深層清潔？ 「播毒」事件引全城討論
影視圈
14小時前
慈雲山兄弟為執房問題起爭執 兄危站簷篷2小時後墮樓亡｜珍惜生命
突發
13小時前
英國盼「邀請制簽證」挽富豪避走潮 准3年閃批永居 留意資金規範禁炒樓 業界料叫好不叫座
英國盼「邀請制簽證」挽富豪避走潮 准3年閃批永居 留意資金規範禁炒樓 業界料叫好不叫座
投資理財
4小時前
星島申訴王｜缺席謝師宴都要夾$200？ 中六學生斥責不合理：强制好霸道
星島申訴王｜中六生斥缺席謝師宴都要夾$200 教職員否認食霸王餐：我們會出錢買禮物
申訴熱話
16小時前