葡萄牙全國大罷工｜勞動法改革 火車停駛、航班大減、學校全關

葡萄牙周三（3日）爆發6個月內第二次全國大罷工，鐵路、航空、學校與醫療服務大規模停擺。工會強烈反對政府推動的勞動法改革，批評新法將放寬解僱限制、擴大彈性工時並削弱罷工與育兒權益；政府則主張改革有助改善長期低迷的勞動生產力，吸引投資並促進經濟成長。

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葡萄牙少數中間偏右政府計畫借助極右派「夠了黨」（Chega）的支持，通過修訂逾100條勞動法條文的改革方案，目標是提振生產力、帶動經濟成長。談判破裂後，工會決定走上街頭。

葡萄牙國營鐵路CP暫停長途及大部分區域列車，里斯本地鐵停駛。全國學校因人手嚴重不足而關閉，醫院在護理人員罷工後推遲大多數手術與門診。

葡萄牙航空TAP宣布，周三僅維持約79班次，比平日逾300班次縮減超過7成以上。西班牙伊比利亞航空（Iberia）也預計班次縮減50%至75%。

年輕世代付出更多保障更少

經合組織（OECD）近期資料顯示，葡萄牙的勞動生產力長期是歐盟最低之列，較OECD平均水準低約17%，近幾十年來年均成長僅約1%。經濟學家與商業團體普遍認為，嚴格的解僱規定、工時限制、外包限制及強制復職要求，是拖累生產力的結構性因素，也造成勞動市場雙軌化，一邊是受保護的正職員工（多為年長者），另一邊是深陷約聘等臨時合約的年輕工人。

30歲的銀行員工阿茲維多（Rodrigo Azevedo）說，改革將讓年輕工人「終身困在不穩定合約裏」，被迫每周工作50小時卻領不到加班費，同時更容易被解僱，改聘更便宜的外判工。「這套勞動法案不只威脅年輕工人的未來，更威脅我們的現在。」

半年內2度全國大罷工

改革支持者認為，放寬解僱條件、允許企業在違法解僱案件中以補償金取代復職，並鬆綁外包與彈性工時限制，有助降低企業僱用成本，進而吸引投資、創造就業。工會則堅持，這套改革只會讓資方更容易壓榨勞工，讓年輕世代付出更多保障卻更少。

葡萄牙上一波全國大罷工發生於去年12月，是葡萄牙自2013年反對政府撙節抗議以來首次全國停擺。今次是6個月內第二度全國大罷工，顯示勞資雙方的對立情緒持續升溫。