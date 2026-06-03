美國古惑便利店 暗掘600米地道直通墨西哥藏逾噸可卡因

美墨邊境運毒問題極為嚴峻，走私主力為合成類鴉片藥物（如芬太尼）與可卡因。毒梟常利用合法商業車輛、地下隧道等隱密途徑，將走私毒品從墨西哥送入美國。據美國哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）近日報道，美國聯邦官員在5月底發現了一條連接美墨邊境的複雜隧道，同時發現價值超過4500萬美元（約3億5千萬港元）的可卡因。

「販運」隧道長達600米，設有電力、加固牆壁、通風系統及鐵路。法新社

商店員工形跡可疑

美國司法部（U.S. Department of Justice）表示，這條隧道是在一次歷時數月的調查中發現的。目標是聖地亞哥奧塔梅薩入境口岸（Otay Mesa Port of Entry）附近一間名為「Buy 4 Less」的平價商店倉庫，該地點正位於墨西哥蒂華納（Tijuana）邊境的對面。

事實上，自去年12月起，美國國土安全調查隧道工作小組已開始監視「Buy 4 Less」。因為聯邦官員當時就發現商店內外有一群新臉孔的員工，並指出該商店的活動與一般零售場所不符，例如客流量極少。執法人員亦曾目睹該店員工攜帶看似空的行李箱穿越邊境進入蒂華納，有時用汽車運送，或直接用手拉入墨西哥境內。

相關新聞：美墨邊境發現「毒品隧道」延至德州 配電力及通風系統｜有片

隧道內有電力 通風系統

經過近半年監察與部署，美方官員於今年5月收網。聯邦官員表示，行動中從三輛車內檢獲超過1029公斤可卡因，店內另查獲逾一噸可卡因，並於商店儲藏室發現一條複雜隧道的入口。

該隧道深約17米，全長超過600米，內部設有電力、加固牆壁、通風系統及鐵路，連接美墨邊境。

行動中被捕的四名男子分別來自美國及墨西哥，因涉嫌分銷管制藥物，面臨最高終身監禁。