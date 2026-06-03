新版英鎊大變身︱邱吉爾或變青蛙? 在野黨批忘記歷史

由6月3日起，英倫銀行將給予公眾一個月的時間，就哪種動物應成為新版英鎊紙幣上的圖案投票。是次決定將影響新版的5、10、20及50英鎊紙幣圖案。不過，英國保守黨、自由民主黨等反對黨均認為，此舉將令重要的歷史人物逐漸淡出公眾視野。

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君主肖像會保留

目前英鎊紙幣上的肖像包括二戰領袖邱吉爾（Winston Churchill）、小說家珍．奧斯汀（Jane Austen）及數學家圖靈（Alan Turing）等人。而英國新一版紙幣的設計正考慮採用狐狸、鯊魚、海鸚等18種野生動物圖案，以取代現有鈔票上的歷史人物。據了解，目前5英鎊紙幣上是邱吉爾的肖像，而將取代他的動物圖案，有可能是青蛙。

邱吉爾或成青蛙。法新社

經去年諮詢和敲定主題後，英倫銀行與野生動物專家先挑選出18種動物，之後再交由公眾投票，選出新版英鎊的設計。

不過，並非所有人都支持這項安排。包括保守黨、英國改革黨（Reform UK）及自由民主黨（Liberal Democrats）在內的多個反對黨領袖均認為，此舉令到重要的歷史人物逐漸淡出公眾視野。

英格蘭銀行就表示，英國紙幣自1960年起便印有在位君主的肖像，未來亦會繼續保留君主肖像。

預計今年年底前，相關部門將公佈最終有哪些動物登上新版英鎊紙幣的圖案。