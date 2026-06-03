白宮記協晚宴槍擊︱7月24日重辦 特朗普：不能讓瘋子改變我們生活

4月底舉行的白宮記者協會晚宴因發生槍擊事件而中斷。不過，白宮記協在6月2日就宣佈，將於7月24日再度舉辦晚宴。美國總統特朗普（Donald Trump）發文回應，他將應邀出席，並透露晚宴地點是華府華爾道夫大飯店（Waldorf Astoria）。

特朗普：會出席並致詞

白宮記者協會在今年4月25日舉行年度晚宴，亦是特朗普首次以總統身份出席該活動。不料，晚宴期間發生槍擊事件，特朗普等人需緊急撤離華盛頓希爾頓酒店，活動亦因而中斷。特朗普當時表示，晚宴將於30天內擇期重新舉行。

然而，事發至今已超過一個月，白宮記協在6月2日宣佈，將於7月24日再度舉辦晚宴，相關詳情將於稍後公布。

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特朗普隨後也在自家社交平台「真實社群」（Truth Social）發文寫道，「絕不能讓瘋子改變我們的生活方式，甚至左右我們的行程安排。」，他將受邀出席晚宴並致詞。

特朗普還說，晚宴將在華府賓夕法尼亞大道（Pennsylvania Avenue）上的華爾道夫大飯店舉行，「一棟由我建造的大樓和宴會廳」。

儘管特朗普曾歷經數起暗殺未遂事件，但他日前表示，自己無意因此減少公開露面行程。在白宮記協晚宴槍擊事件發生不到一個月，5月23日又有一名槍手在白宮外與特勤局人員駁火後中槍倒地。事發之際，特朗普人在白宮官邸處理公務。

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