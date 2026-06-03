Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

泰國前總理他信︱司法部長：泰王頒特赦令 一併解除剩餘刑期

即時國際
更新時間：11:19 2026-06-03 HKT
發佈時間：11:19 2026-06-03 HKT

泰國司法部長魯塔蓬今日（6月3日）表示，根據泰王瑪哈．哇集拉隆功昨日（6月2日）頒佈的特赦令，前總理他信（Thaksin Shinawatra）符合特赦條件，將獲赦免，餘下刑期亦一併完全解除。

曾長期流亡海外

現年76歲的他信自2001年起擔任泰國總理，2006年因軍事政變下台，其後長期流亡海外。2023年8月，他信結束流亡返泰，被捕入獄，不久後因健康理由轉送警察總醫院，在院治療近180天後獲釋。

2025年1月，一名前民主黨議員向法院提出控告，要求調查他信在醫院服刑是否合法，推動案件重回司法審查。同年9月，泰國最高法院就他信住院期間涉嫌規避服刑一案作出裁決，判令他信須重新服刑1年。

相關新聞：泰前總理他信獲假釋出獄 上千「紅衫軍」到場迎接

今年5月11日，他信獲准假釋出獄。按原定安排，假釋出獄後他須接受為期4個月的假釋監管，直至刑期屆滿。

他信所屬的西那瓦家族（Shinawatra family），是泰國當代最具權勢、財富及爭議的政治家族，堪稱「一門四總理」，即在二十多年內先後誕生了四位泰國總理。過去二十多年來，該家族憑藉龐大的華商資本、深厚的草根支持，以及成功的民生政策，成功打破了泰國傳統的政治格局。

相關新聞：他信女兒｜泰國總理佩通坦身家曝光 總資產31.5億港元

最Hit
香港電影資料館珍藏展丨101歲羅艷卿坐輪椅現身：跌跛腳少出街 爆生活日常最愛「車大炮」打麻雀常「走雞」。
香港電影資料館珍藏展丨101歲羅艷卿坐輪椅現身：跌跛腳少出街 爆生活日常最愛「車大炮」打麻雀常「走雞」
影視圈
4小時前
李泳漢近照流出 被鼎爺鬧爆兼脫離父子關係 神隱多時飛印度拜佛行徑怪異 憔悴繞塔萬圈
李泳漢近照流出 被鼎爺鬧爆兼脫離父子關係 神隱多時飛印度拜佛行徑怪異 憔悴繞塔萬圈
影視圈
14小時前
18歲DSE生霸氣宣布做保安 豪言「行少50年彎路」 被嘲浪費青春一句話神反擊 網民讚人間清醒｜Juicy叮
18歲DSE生霸氣宣布做保安 豪言「行少50年彎路」 被嘲浪費青春一句話神反擊 網民讚人間清醒｜Juicy叮
時事熱話
2026-06-02 11:07 HKT
簡慕華爆曾被非禮：隻手攝入我條褲裏面 兩男借醉送上房欲強吻 拒潛規則被「封殺」
簡慕華爆曾被非禮：隻手攝入我條褲裏面 兩男借醉送上房欲強吻 拒潛規則被「封殺」
影視圈
14小時前
周潤發、苗僑偉跑步鐵膽變飯腳 相識逾40年情誼深厚 兩人獲讚保養得宜狀態極佳
周潤發、苗僑偉跑步鐵膽變飯腳 相識逾40年情誼深厚 兩人獲讚保養得宜狀態極佳
影視圈
12小時前
劉德華愛女劉向蕙罕現身睇騷  14歲美少女複製朱麗蒨神顏  文靜有家教一舉動見父女情深
劉德華愛女劉向蕙罕現身睇騷  14歲美少女複製朱麗蒨神顏  文靜有家教一舉動見父女情深
影視圈
2026-06-01 15:30 HKT
長沙灣人龍食店現「神秘食材」？ 早上一桶桶送入舖 名廚張錦祥介紹掀熱潮 網民唱反調：淡而無味
長沙灣人龍食店現「神秘食材」？早上一桶桶送入舖 名廚張錦祥介紹掀熱潮 網民唱反調：淡而無味
飲食
2026-06-01 19:34 HKT
六合彩︱1300萬頭獎攪珠結果出爐 即睇幸運兒係咪你！
社會
13小時前
月入5萬港女寧租住深圳北 無懼3小時通勤 最開心「一出關口似放假」｜租盤Million
月入5萬港女寧租住深圳北 無懼3小時通勤 最開心「一出關口似放假」｜租盤Million
樓市動向
5小時前
李家鼎首現身李泳豪YT頻道 鼎爺讚細仔夫婦：佢哋對我太好 豪仔公開談禁止爸爸做一事
李家鼎首現身李泳豪YT頻道 鼎爺讚細仔夫婦：佢哋對我太好 豪仔公開談禁止爸爸做一事
影視圈
16小時前