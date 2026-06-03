泰國前總理他信︱司法部長：泰王頒特赦令 一併解除剩餘刑期
更新時間：11:19 2026-06-03 HKT
發佈時間：11:19 2026-06-03 HKT
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泰國司法部長魯塔蓬今日（6月3日）表示，根據泰王瑪哈．哇集拉隆功昨日（6月2日）頒佈的特赦令，前總理他信（Thaksin Shinawatra）符合特赦條件，將獲赦免，餘下刑期亦一併完全解除。
曾長期流亡海外
現年76歲的他信自2001年起擔任泰國總理，2006年因軍事政變下台，其後長期流亡海外。2023年8月，他信結束流亡返泰，被捕入獄，不久後因健康理由轉送警察總醫院，在院治療近180天後獲釋。
2025年1月，一名前民主黨議員向法院提出控告，要求調查他信在醫院服刑是否合法，推動案件重回司法審查。同年9月，泰國最高法院就他信住院期間涉嫌規避服刑一案作出裁決，判令他信須重新服刑1年。
今年5月11日，他信獲准假釋出獄。按原定安排，假釋出獄後他須接受為期4個月的假釋監管，直至刑期屆滿。
他信所屬的西那瓦家族（Shinawatra family），是泰國當代最具權勢、財富及爭議的政治家族，堪稱「一門四總理」，即在二十多年內先後誕生了四位泰國總理。過去二十多年來，該家族憑藉龐大的華商資本、深厚的草根支持，以及成功的民生政策，成功打破了泰國傳統的政治格局。
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