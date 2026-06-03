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婚禮變喪禮 浪漫直升機赴蜜月墜毀 新郎罹難倒斃新娘胸前

即時國際
更新時間：09:55 2026-06-03 HKT
發佈時間：09:55 2026-06-03 HKT

美國喬治亞州發生婚禮墜機慘劇。一對新人在親友見證下完成浪漫婚禮，並在入夜後按照計劃搭乘直升機離開現場，準備前往亞特蘭大展開新婚蜜月之旅。不料直升機起飛僅數分鐘後，便在濃霧中失控急速墜毀於附近森林，新郎及機師當場傷重不治，新娘雖然奇蹟生還，但醒來時驚覺新婚丈夫已倒在自己胸口、氣絕身亡，浪漫婚禮瞬間變成天人永隔的悲劇。

包機展開蜜月之旅 濃霧籠罩強行起飛

綜合《紐約郵報》等美媒報導，這宗憾事發生於5月29日。25歲新郎大衛（Dave Fiji）與新娘潔斯妮（Jessni）當天在喬治亞州道森維爾（Dawsonville）大排筵席舉辦婚禮，獲得數百名親友到場見證與祝福。

婚禮結束後，這對新婚夫婦預計於當晚9時30分登上直升機，啟程前往亞特蘭大（Atlanta）開啟甜蜜的蜜月期。然而，事發當晚現場天公不作美，四周濃霧籠罩，導致飛行行程一度延遲。儘管天氣惡劣，機師與這對新人最終依然決定按照原定計劃冒險出發。

起飛數分鐘突墜深林 新娘受困五小時獲救

據了解，機師起飛後原計劃將直升機爬升至較高的高度，試圖穿透並避開地面的濃霧。未料弄巧成拙，直升機起飛僅僅幾分鐘後，便突然在空中失去控制，急速墜入附近的一片漆黑森林中。

由於撞擊力道巨大，機師與新郎大衛當場不幸喪命，而新娘潔斯妮則被困在與世隔絕的黑暗森林中，苦苦等待了近5個小時才成功被搜救人員發現獲救。

本身亦是飛行員 新郎婚前曾憂能見度低

新郎的父親喬治（George）事後強忍悲痛轉述，身為護理師的潔斯妮在墜機後清醒過來，赫然發現自己的身體正被直升機的殘骸死死壓住，而新婚丈夫大衛則無力地倒在她的胸口上。潔斯妮隨即出於職業本能，伸手探測丈夫的脈搏，然而殘酷的現實卻令她崩潰，因為「他的身體已經冰冷了」。

喬治哽咽透露，兒子大衛本身其實也是一名飛行員，在婚禮舉行前就曾對當晚的極低能見度感到憂心忡忡，大衛甚至曾親口說過：「在這樣的能見度下，我們不會飛、也不應該飛。」令人唏噓的是，大衛最終仍未能逃過這場死劫。

新娘全身多處割傷 運輸安全委員會介入徹查

潔斯妮隨後被緊急送往醫院接受全身檢查。醫生證實她並無任何骨折，全身僅受到嚴重的割傷與瘀青，可謂是不幸中的大幸，預計數日內便可以康復出院。雖然潔斯妮幸運保住一命，但在新婚之夜痛失摯愛的陰影，已讓她悲痛欲絕。

目前，美國國家運輸安全委員會（NTSB）已正式介入案件展開深入調查。當局表示，目前尚不清楚導致直升機墜毀的確切肇因，同時亦在著手釐清這對新人與機師在明知能見度極低的情況下，最終為何仍然決定強行出發的原因。

 

 

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