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英媒：美考慮在歐擴核部署 波羅的海恐成「新火藥桶」

即時國際
更新時間：09:09 2026-06-03 HKT
發佈時間：09:09 2026-06-03 HKT

英國《金融時報》報道，美國正討論是否在更多北約的歐洲成員國部署核武（具備核打擊能力的軍機），藉以安撫盟邦，確保即便縮減常規軍事支援也不會削弱安全保證。

部署不再限於6個盟國

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特朗普政府近期決定取消原定部署至歐洲的一些重要武器系統，並宣布撤走部分駐歐美軍，以便將更多軍事資產轉移至亞洲等地區，令部分盟國擔心歐洲防禦體系恐出現缺口。3位知情人士透露，美國官員近日表明，願考慮擴大核打擊作戰飛機的部署範圍，不再局限於目前的6個盟國（比利時、德國、意大利、荷蘭、英國、土耳其）。包括波蘭及部分波羅的海國家，都有意願成為新增部署核作戰軍機的候選地點。

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