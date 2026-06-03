25歲女子突收分隔十七年養父母短訊 多年心結終解開 感動百萬網民

一個橫跨接近二十年的溫情故事在網絡上感動了無數人。二十五歲的美國女子凱爾西·摩爾（Kelsey Moore）在自己成為兩女之母後，正當她對自己顛沛流離的童年產生懷疑、不知自己可曾獲得過真正的愛時，突然收到了一則來自十七年前寄養父母的陌生短訊。這則短訊不僅解開了她多年的心結，原來這對寄養父母多年來一直將她的照片掛在聖誕樹上，默默為她祈禱，令她頓時崩潰大哭：原來我也曾被深愛過！

成為人母反思悲慘童年 陌生短訊「在最合適的時間出現」

現年25歲的凱爾西·摩爾接受外媒《People》專訪時透露，她在8歲時進入寄養系統，在約三年的時間內先後輾轉住過三個不同的寄養家庭。雖然生活顛沛流離，但在其中一個家庭裏，她度過了童年最美好、最幸福的時光，那裏有規矩，但同時充滿了愛。然而，當時年幼的她並不知道自己為何必須離開那個溫暖的家，離別時她哭得撕心裂肺，甚至一度以為是自己做錯了事。

凱爾西如今撫養著五名女孩——除了兩名親生女兒和一名領養的女兒外，還有兩名在生活中失去依靠的青少年少女。

童年時期的凱爾西輾轉在三個寄養家庭中成長。

寄養父母告訴凱爾西，一直保留著她的照片，而且每年聖誕節都會把它拿出來掛在聖誕樹上，一起為她祈禱。

多年後，當凱爾西與丈夫建立了自己的家庭，並迎來了第二個親生女兒時，看著懷中備受寵愛的骨肉，她不禁開始反思自己的過去。「我陷入了情緒的低谷，忍不住想：我小時候真的被愛過嗎？」 正當這種孤獨與懷疑排山倒海般襲來時，手機突然震動，彈出一則改變她一生的短訊。

這則短訊寫道：「嘿，凱爾西。我和太太在你大約7、8歲的時候照顧過你。雖然已經過了這麼多年，但我們一直保留著你的照片，而且每年聖誕節我們都會把它拿出來掛在聖誕樹上，一起為你祈禱。」 凱爾西表示，這則短訊「在最合適的時間出現」，瞬間將她拉出情緒深淵，讓她崩潰大哭，直言「這向我證明了，原來我一直都被愛著，他們這些年來都沒有忘記我」。

寄養父母傳來珍貴絕版舊照 證實童年非一場幻夢

這對老夫婦隨後更寄給了凱爾西一整輯她從未見過的童年相片，當中包括他們當年帶她去迪士尼樂園旅遊、打扮成小公主的珍貴畫面。

凱爾西感嘆道，自己出身貧寒，長大後一直向身邊人提起這段「迪士尼夢幻之旅」，但因為毫無證據，大家都當作是小女孩的幻想。如今照片歷歷在目，那些以為早已淡忘的記憶與溫暖，瞬間變得無比真實，成為她童年曾被深愛的實體證據。

將溫暖薪火相傳 經營大家庭庇護邊緣少女

童年的經歷，深深塑造了凱爾西如今的生活方式。受到前寄養父母的無私大愛啟發，她與丈夫如今在埃塞克斯郡的家中撫養著五名女孩——除了兩名親生女兒和一名領養的女兒外，還有兩名在生活中失去依靠、在他們家尋求庇護與穩定支持的青少年少女。

凱爾西坦言，自己成長過程中吃過很多苦，所以如今最大的目標，就是「成為自己小時候最渴望能遇到的那種大人」。她希望建立一個讓所有孩子都能感到安全、被接納和被愛的避風港。

凱爾西將這段神奇的經歷上載至短影音平台TikTok，迅速引起了數百萬網民的共鳴與淚目。她強調自己並非為了博取關注，而是希望藉着自己的故事，告訴全天下所有曾在寄養系統中掙扎、充滿迷茫的孤獨孩子：你絕對沒有被遺忘，在世界的某個角落，一定有人在默默愛着你、為你祝福。現時，凱爾西仍會在節日與前寄養父母互發短訊致意，並寄去女兒們的近照，她更期待在不久的將來，能親自帶着家庭登門拜訪，為這段跨越十七年的親情送上最大的驚喜。