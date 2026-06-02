LaLa Land︱澳洲演奏會鋼琴家臨陣病退 21歲觀眾成救星

歌舞電影《星聲夢裡人》（La La Land）慶祝上映十周年，在澳洲悉尼舉辦音樂會中，原本負責的鋼琴家因身體不適，必須中途臨時退出。眼看音樂會面臨腰斬，作曲家兼指揮家赫維茨大膽開咪詢問：「現場有人會視奏嗎？」沒想到獲得一名21歲大學生挺身而出，順利完成了餘下半場精彩表演，甚至包括一段獨奏。

事件發生在悉尼首場演出，上半場正常演出。沒想到鍵盤手非常不適，到了中場休息時已無法繼續演奏。

赫維茨事後受訪時說，起初先往樂團裏找人，「 有沒有既會彈琴又會弦樂的樂手？最好是視奏能力超強的那種？」可惜沒有這樣的人選。

他們 瘋狂地打電話給當地聯絡人，但「救兵」趕來需要15到20分鐘車程。於是他再想想有沒有近一點的人選，然後就想到現場有2500人。

赫維茨非常緊張，在場一連問了幾個問題，確保自薦者不是過度自信。21歲悉尼大學政治與國際研究專業的學生納薩（ Sterling Nasa）就自動請纓。



懂彈鋼琴和管風琴，並且是母校蘇格蘭學院（Scots College）風笛導師的納薩表示，自己當時的確有點忐忑，最終還是鼓起勇氣。納薩表演全場震驚，甚至順利完成一段技巧性極強的合成器獨奏。

觀眾科溫（Maddie Corwin）拍下納薩表演的情境，上傳到Instagram帳分享。她指出，納薩在短短兩三分鐘的簡短介紹後就被邀請加入演出，他的表現「非常沉穩」，而且「演奏得非常精彩」，現場能感受到每個人都在為他加油。