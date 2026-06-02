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唔熟唔食︱2華商坦桑尼亞遭同鄉綁架 索逾億港元1人重傷︱有片

即時國際
更新時間：16:29 2026-06-02 HKT
發佈時間：16:29 2026-06-02 HKT

坦桑尼亞（Tanzania）達累斯薩拉姆特區（Dar es Salaam Special Zone）警察在5月底逮捕了4名中國公民，理由是他們涉嫌綁架和勒索2名中國商人。2名商人最終獲救，但其中一人危殆。

作案手法縝密

當地警方透露，四名疑犯年齡介乎40至51歲。兩名受害人分別為64歲及44歲的中國籍男商人，他們於2026年5月14日凌晨約1時30分，在達累斯薩拉姆地標PSSSF雙子塔附近遭到伏擊及綁架。隨後，一眾疑犯強行將兩人帶到一處不明地點，並向家屬勒索2000萬美元（約1.56億港元）贖金。

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兩天後（5月16日），當地警方展開營救行動，成功在金多尼區（Kinondoni District）的姆貝齊海灘地區（Mbezi Beach）救出兩名事主。不過，兩人身上多處有傷，顯示曾被虐待，均已送院，其中一人情況危殆。

警方表示，疑犯在案發前後使用多部手機，隨後棄置並更換其他設備及SIM卡，以規避追查。警方形容這是一宗精心策劃、執行周密的犯罪。

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經過深入調查，警方逮捕了四名嫌疑犯，並查獲受害者的手機和其他與案件相關的物證。目前，嫌疑人已接受審訊，並正在提供資訊以協助後續調查。

目前，中國對坦桑尼亞的直接投資累計存量已超過15億美元，而在當地的中資企業累計工程承包合同額更達數百億美元。中國企業是坦桑尼亞最大的工程承包方，深度參與當地交通、能源及通訊等核心基礎設施的建設。

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