艾奧瓦州男子槍殺6家人再自盡 家族糾紛成滅門血案導火線

美國艾奧瓦州一處住宅周一驚傳槍響，警方接報案趕抵現場後，發現屋內4人中彈，均已明顯死亡。警方隨後展開追查，陸續在其他地點發現更多死者，最終連同疑凶在內共有7人死亡。初步調查顯示，滅門慘案起因是家族成員之間的糾紛。

民宅傳槍響 揭發滅門案

事件發生在艾奧瓦州東南部密斯卡丁（Muscatine），當地警局表示，警方周一中午約12時12分接報，指稱公園大道（Park Avenue）200號路段的一處民宅發生槍擊案，隨即調派大批警員與急救人員趕往現場。執法人員衝進屋內，發現4名受害者倒臥在血泊中，身上均有明顯槍傷，救護人員當場宣告4人死亡。

警方迅速鎖定疑犯是52歲當地居民麥克法蘭（Ryan Willis McFarland），但他在警員趕到前已逃離現場。當局立刻展開搜捕，未幾在一處行人天橋附近的河濱步道發現麥克法蘭。此時他身上帶有自殘的槍傷，急救人員當場施救，惜返魂乏術。

另2處地點有人中槍亡

警方調查期間掌握進一步線索，研判這場殺戮可能還有其他受害者牽涉其中，分別在磨坊街（Mill St.）1509號的一處住宅，以及大景大道（Grandview Ave.）808號一處營業場所，找到2名同樣死於槍擊的成年男子。

這宗瘋狂槍擊案合共7人死亡，初步調查顯示，事件由一場家庭糾紛引起，且死者全是疑兇麥克法蘭的家族成員。目前各單位正極力協助通知死者家屬，當局現階段尚未對外公布受害者的具體姓名。