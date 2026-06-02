莫德納等3機構獲4.7億資助 研發伊波拉疫苗 鎖定剛果致命病毒株

流行病預防創新聯盟（CEPI）宣布將撥款約6000萬美元（約4.7億港元），資助莫德納（Moderna）等3家機構加速研發針對「本迪布焦」伊波拉病毒（BDBV）的疫苗。目前該致命病毒正席捲剛果民主共和國東部，且尚無核准的疫苗或療法。CEPI表示，對抗BDBV的疫苗，有望於數個月內完成臨床試驗相關準備。

在新冠疫情高峰期，CEPI曾是協助研發疫苗的早期投資機構之一，如今再度出手，提供約6000萬美元資金給莫德納、牛津大學（University of Oxford）及國際愛滋病疫苗倡議組織（IAVI）。這筆資金旨在對抗目前在剛果民主共和國與烏干達肆虐的「本迪布焦」伊波拉病毒。

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莫德納獲得5000萬美元資助，研究伊波拉疫苗。路透社

民主剛果目前累計282例確診病例，其中42人死亡，另有約1100例疑似病例。美聯社

伊波拉疫情已被列為公共衛生緊急事件。美聯社

對抗BDBV的疫苗，有望於數個月內完成臨床試驗相關準備。美聯社

莫德納：臨床前模型研究取得良好成果

其中莫德納獲得最高5000萬美元（約3.9億港元）的資助。行政總裁班塞爾（Stephane Bancel）表示，公司在臨床前模型上進行伊波拉病毒研究，展現良好成果，目標是開發出能有效預防疾病並簡化接種程序的疫苗。目前尚不確定需接種1劑或2劑，相關細節將在第一期臨床試驗中釐清，並計畫在非洲進行大規模測試。

此外，牛津大學與印度血清研究所合作的疫苗將獲得860萬美元（約6720萬港元），該疫苗採用與阿斯利康（AstraZeneca）新冠疫苗相同的技術。IAVI則獲得320萬美元（2500萬港元），其研發的單劑疫苗技術與現有的「薩伊型」伊波拉疫苗相似，在動物實驗中已顯示出存活優勢。

有望數月內完成臨床試驗準備

根據世界衛生組織（WHO）與非洲疾病預防控制中心數據，民主剛果目前累計282例確診病例，其中42人死亡，另有約1100例疑似病例；烏干達則有9宗疑似病例，1人死亡。目前疫情已被列為公共衛生緊急事件。

CEPI負責人哈切特（ Richard Hatchett）指出，雖然剛果東部安全局勢動盪增加試驗難度，但希望能縮短時程，讓疫苗試驗在數月內展開，以應對這場致命疫情。

他表示，疫苗有望在「不久的將來」問世，應有助於啟動相關討論，包括由誰採購疫苗，以及為後續的全面接種計劃提供資金。