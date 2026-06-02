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動物療法︱驢仔成精神科醫生 法國專家：通曉人性 如情感海綿

即時國際
更新時間：12:28 2026-06-02 HKT
發佈時間：12:28 2026-06-02 HKT

據法國媒體近日報道，巴黎附近一間精神病院的患者對一種嶄新的療法讚不絕口——與治療驢子相處。專家和患者皆表示，與這種以性情溫順及善於社交見稱的動物相處，有助改善患者的情緒問題以及提升溝通能力和自尊心。

病人：讓人感到放鬆

據《FRANCE 24》（法蘭西24）近日報道，位於馬恩河畔訥伊（Neuilly-sur-Marne）的埃夫拉爾醫院（Ville-Evrard hospital）本是當地一間大型公立精神病院。但近年，院方將19世紀的農舍與周邊樹林打造成一片寧靜綠洲，並讓精神科病人牽著驢子散步並負責照顧牠們。

化名娜塔莉的60歲患者表示，與驢子相處就像服用了放鬆藥物，能讓人感到平靜，不再胡思亂想。這些課程供患者免費參加，費用由法國公共衛生系統承擔。另一位52歲患者傑羅姆則指，計劃有助減輕孤獨感，讓他多與人交流，參與平日不會接觸的活動，從而擺脫治療與服藥的刻板生活。他補充說，留在家中對自己並無好處。

2016年，首批驢子來到埃夫拉爾醫院。院方深信動物療法的功效，認為性情溫順且善於社交的驢子最為合適擔任「醫生」，認為驢子聰明、領悟力高，但需要耐心引導。牠們一旦投入人際互動，便能與患者建立良好關係，猶如情感海綿，能夠吸收人類情緒。

自2022年起，該動物療法計劃正式成為醫院的一個醫療部門，並獲准聘用三名全職護士。非營利組織的義工亦參與照顧動物。而這計劃已擴展至豚鼠、雞、鴿子、山羊、烏龜及兔子。課程內容按患者的需求與喜好度身訂造，小型動物更可被帶入病房。

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望正式認可動物療法

院方指出，許多患者需接受包括抗精神病藥物或鎮靜劑在內的密集治療，反導致他們難以找到參與活動的動力。正是在這種情況下，與驢子及其他動物建立聯繫便發揮了作用。

動作療法雖不能取代醫生或處方藥物，但能幫助患者重拾信心與自我價值感。院方同時表示，目前仍需進行更多科學評估，並希望精神科界能正式認可動物療法，將其作為輔助治療手段。

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