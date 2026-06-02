遊日注意︱「薔薇」襲沖繩樹倒上千戶停電 再有逾160航班取消

今年第6號颱風「薔薇」造成沖繩出現樹木倒塌、停電等災情。受颱風影響，日本國內主要的航空公司已決定取消周一在沖繩起降為主的航班，總共約400個航班，且今日160多個航班也會停飛。沖繩本島的4間巴士公司也已決定停駛周一的所有公共巴士。各間公司與沖繩縣巴士協會將根據颱風的路徑與道路狀況判斷今日的運行。

景點人流稀疏

昨日，隨着颱風接近沖繩縣，那霸市內間歇性風雨逐漸加強。在強風的吹拂之下，當地著名觀光景點「國際通」的行道樹劇烈搖晃，樹皮被吹落。時常聚集遊客的「國際通」商業街，在颱風的影響下，人潮變得稀疏。

沖繩電力公司表示，截至周一上午9時，名護市、沖繩市、糸滿市等沖繩縣內9個市町村（類似鄉鎮市），共1040個家戶停電。「薔薇」接近沖繩後路徑預計向東偏轉，周三前後可能接近西日本和東日本，帶來間歇性強降雨。