Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

伊朗局勢｜特朗普：未收到伊朗中斷談判訊息 稱以色列不會進攻貝魯特

即時國際
更新時間：06:54 2026-06-02 HKT
發佈時間：06:54 2026-06-02 HKT

伊朗傳出因不滿以色列升級軍事行動襲擊黎巴嫩，決定暫停通過中間人與美國對話，並揚言徹底封鎖霍爾木茲海峽。不過，美國總統特朗普於6月1日隨即表態，聲稱並未收到伊朗暫停談判的消息，反指與伊朗的談判「正快速推進」；他同時表示，黎巴嫩真主黨已同意停止所有攻擊，以色列亦承諾不會派兵進攻貝魯特，惟美方的海上封鎖行動仍會持續。

特朗普：不在乎談判是否結束

國際社會正密切注視美伊會否爆發更大規模衝突。特朗普在接受美國全國廣播公司（NBC）電話採訪時稱，尚未收到伊朗方面要求暫停談判的任何消息。他以一貫口吻表示：「說實話，我覺得我們之間的交流已經太多了。我認為保持沉默會很好，而且這種沈默可能會持續很長時間。」他其後接受CNBC訪問時更放言：「說實話，我不在乎談判是否結束……我一點也不在乎。」

特朗普聲稱，未收到伊朗暫停談判的消息。美聯社
特朗普聲稱，未收到伊朗暫停談判的消息。美聯社
伊方宣布暫停通過中間人與美國對話，並揚言徹底封鎖霍爾木茲海峽。美聯社
伊方宣布暫停通過中間人與美國對話，並揚言徹底封鎖霍爾木茲海峽。美聯社
伊朗揚言徹底封鎖霍爾木茲海峽。美聯社
伊朗揚言徹底封鎖霍爾木茲海峽。美聯社
伊朗因不滿以色列升級軍事行動襲擊黎巴嫩，決定暫停通過中間人與美國對話。美聯社
伊朗因不滿以色列升級軍事行動襲擊黎巴嫩，決定暫停通過中間人與美國對話。美聯社

儘管特朗普擺出強硬姿態，但他強調無意將戰事無限擴大，補充指「這並不意味著我們要去那裡大肆投擲炸彈」，但美軍將會繼續維持對伊朗的海上封鎖。未幾，特朗普再度公開對外表示，美伊兩國的談判實際上仍在進行當中，且正在「快速推進」。

伊朗警告擬全面封鎖霍爾木茲海峽 懲罰以美支持者

然而，伊朗官方媒體展現的立場則顯得水火不容。據伊朗塔斯尼姆通訊社同日較早前報道，鑑於以色列在黎巴嫩的軍事行徑持續升級，且「黎巴嫩停火」一向是伊美對話的先決條件之一，伊朗談判團隊已正式停止通過調解人與美方進行對話及文本交換。

更令全球金融及航運界神經繃緊的是，報導引述消息指，中東地區的抵抗陣線與伊朗已經制定周密計劃，準備徹底封鎖全球石油咽喉霍爾木茲海峽，並揚言會同步啟動包括曼德海峽在內的其他戰線，以此嚴厲懲罰以色列及其背後的支持者。

在伊美談判因黎巴嫩局勢陷入僵局之際，特朗普表示，早前已透過美方高層代表與黎巴嫩真主黨進行了「非常好的通話」，對方已表明首肯，同意停止所有攻擊，「以色列不會攻擊他們，他們也不會攻擊以色列」。

此外，特朗普稱已與以色列總理內塔尼亞胡進行了非常富有成效的通話。他強調，以方將不會有任何部隊前往黎巴嫩首都貝魯特，任何正在途中的以軍部隊目前亦已經被撤回。不過，截至目前為止，黎巴嫩真主黨及以色列官方均暫未正式公布有關停火協議。

美伊軍事互襲升級 美軍自衛報復 革命衛隊炸美基地

事實上，在外交角力的背後，美伊兩軍在剛過去的周末已在波斯灣一帶爆發激烈火拼。美軍中央司令部發表聲明，證實於5月30日及31日，對伊朗戈魯克地區和格什姆島的雷達及無人機指揮控制設施實施了「自衛性打擊」，以此回應及報復日前一架美軍MQ-1無人機在國際水域上空執行任務時，遭到伊朗軍方無端擊落。

隨後，伊朗革命衛隊周一（1日）亦發表聲明反擊，指控美軍對伊朗境內一處通訊塔發動了侵略行徑。作為報復，革命衛隊隨即鎖定侵略源頭，對美軍的空軍基地發動猛烈打擊，並成功摧毀預定目標。科威特軍方其後亦證實，在領空成功攔截了針對當地的敵方導彈及無人機襲擊。中東戰火會否因特朗普口中的「停火協議」而現曙光，抑或走向全面失控，全球正拭目以待。

最Hit
劉德華愛女劉向蕙罕現身睇騷  14歲美少女複製朱麗蒨神顏  文靜有家教一舉動見父女情深
劉德華愛女劉向蕙罕現身睇騷  14歲美少女複製朱麗蒨神顏  文靜有家教一舉動見父女情深
影視圈
16小時前
美孚站婆婆幾十張「單程車飛」散落一地 網民揣測涉另類「逃票」 港鐵回覆實情竟然係咁？
社會
14小時前
政府再就業津貼｜40歲以上最高可獲$20,000！即睇申請教學：資格/方法/截止日期
政府再就業津貼｜40歲以上最高可獲$20,000！即睇申請教學：資格/方法/截止日期 
生活百科
23小時前
21歲「播毒渣男」背景震撼！隱瞞性病兼連環出軌 多名少女中招染HPV性病 附性傳播感染3大預防方法
21歲「播毒渣男」背景震撼！隱瞞性病兼連環出軌 多名少女中招染HPV性病 附性傳播感染3大預防方法
醫生教室
18小時前
東張西望丨「傳性病渣男」惹全城公憤 衰鹹濕墮天仙局遭三女圍剿 受害人不幸惹致命病毒：真係會死
東張西望丨「傳性病渣男」惹全城公憤 衰鹹濕墮天仙局遭三女圍剿 受害人不幸惹致命病毒：真係會死
影視圈
9小時前
廣州白雲機場T3航站樓廊橋。新華社
廣州白雲機場︱飛機降落行駛近1小時惹不滿 網民：上周試過50分鐘
即時中國
11小時前
葛民輝力推黃大仙「米芝蓮」叉燒飯！燶邊叉燒配燶邊蛋讚「神之美食」 網民：果然係食家！
葛民輝力推黃大仙「米芝蓮」叉燒飯！燶邊叉燒配燶邊蛋讚「神之美食」 網民：果然係食家！
飲食
17小時前
世界盃2026，25場免費直播時間表一文睇清。
世界盃2026｜Viu TV 25場免費直播一文睇清 日本隊「靚時間」開波有得睇 （附時間表）
足球世界
15小時前
外國不時有人討論馬桶座墊為何要弄成U型。 路透社
公廁馬桶用U型座墊五大原因 唔止衞生仲有防盜功能？
即時國際
7小時前
何超蓮、何猷啟慶生晒三房最新全家福  72歲三太陳婉珍素顏展真實狀態  返璞歸真一臉慈祥
何超蓮、何猷啟慶生晒三房最新全家福  72歲三太陳婉珍素顏展真實狀態  返璞歸真一臉慈祥
影視圈
14小時前