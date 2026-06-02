伊朗局勢｜特朗普：未收到伊朗中斷談判訊息 稱以色列不會進攻貝魯特

伊朗傳出因不滿以色列升級軍事行動襲擊黎巴嫩，決定暫停通過中間人與美國對話，並揚言徹底封鎖霍爾木茲海峽。不過，美國總統特朗普於6月1日隨即表態，聲稱並未收到伊朗暫停談判的消息，反指與伊朗的談判「正快速推進」；他同時表示，黎巴嫩真主黨已同意停止所有攻擊，以色列亦承諾不會派兵進攻貝魯特，惟美方的海上封鎖行動仍會持續。

特朗普：不在乎談判是否結束

國際社會正密切注視美伊會否爆發更大規模衝突。特朗普在接受美國全國廣播公司（NBC）電話採訪時稱，尚未收到伊朗方面要求暫停談判的任何消息。他以一貫口吻表示：「說實話，我覺得我們之間的交流已經太多了。我認為保持沉默會很好，而且這種沈默可能會持續很長時間。」他其後接受CNBC訪問時更放言：「說實話，我不在乎談判是否結束……我一點也不在乎。」

特朗普聲稱，未收到伊朗暫停談判的消息。美聯社

伊方宣布暫停通過中間人與美國對話，並揚言徹底封鎖霍爾木茲海峽。美聯社

伊朗揚言徹底封鎖霍爾木茲海峽。美聯社

伊朗因不滿以色列升級軍事行動襲擊黎巴嫩，決定暫停通過中間人與美國對話。美聯社

儘管特朗普擺出強硬姿態，但他強調無意將戰事無限擴大，補充指「這並不意味著我們要去那裡大肆投擲炸彈」，但美軍將會繼續維持對伊朗的海上封鎖。未幾，特朗普再度公開對外表示，美伊兩國的談判實際上仍在進行當中，且正在「快速推進」。

伊朗警告擬全面封鎖霍爾木茲海峽 懲罰以美支持者

然而，伊朗官方媒體展現的立場則顯得水火不容。據伊朗塔斯尼姆通訊社同日較早前報道，鑑於以色列在黎巴嫩的軍事行徑持續升級，且「黎巴嫩停火」一向是伊美對話的先決條件之一，伊朗談判團隊已正式停止通過調解人與美方進行對話及文本交換。

更令全球金融及航運界神經繃緊的是，報導引述消息指，中東地區的抵抗陣線與伊朗已經制定周密計劃，準備徹底封鎖全球石油咽喉霍爾木茲海峽，並揚言會同步啟動包括曼德海峽在內的其他戰線，以此嚴厲懲罰以色列及其背後的支持者。

在伊美談判因黎巴嫩局勢陷入僵局之際，特朗普表示，早前已透過美方高層代表與黎巴嫩真主黨進行了「非常好的通話」，對方已表明首肯，同意停止所有攻擊，「以色列不會攻擊他們，他們也不會攻擊以色列」。

此外，特朗普稱已與以色列總理內塔尼亞胡進行了非常富有成效的通話。他強調，以方將不會有任何部隊前往黎巴嫩首都貝魯特，任何正在途中的以軍部隊目前亦已經被撤回。不過，截至目前為止，黎巴嫩真主黨及以色列官方均暫未正式公布有關停火協議。

美伊軍事互襲升級 美軍自衛報復 革命衛隊炸美基地

事實上，在外交角力的背後，美伊兩軍在剛過去的周末已在波斯灣一帶爆發激烈火拼。美軍中央司令部發表聲明，證實於5月30日及31日，對伊朗戈魯克地區和格什姆島的雷達及無人機指揮控制設施實施了「自衛性打擊」，以此回應及報復日前一架美軍MQ-1無人機在國際水域上空執行任務時，遭到伊朗軍方無端擊落。

隨後，伊朗革命衛隊周一（1日）亦發表聲明反擊，指控美軍對伊朗境內一處通訊塔發動了侵略行徑。作為報復，革命衛隊隨即鎖定侵略源頭，對美軍的空軍基地發動猛烈打擊，並成功摧毀預定目標。科威特軍方其後亦證實，在領空成功攔截了針對當地的敵方導彈及無人機襲擊。中東戰火會否因特朗普口中的「停火協議」而現曙光，抑或走向全面失控，全球正拭目以待。