Booking.com驚傳個資外洩 騙徒「鎖定日本旅客」 已多人受害

全球最大在線訂房平台之一的「Booking.com」近期驚傳客戶個資外洩疑雲，而且日本旅客成為不法之徒下手目標。大量透過該平台訂房的旅客反映，近期頻繁收到假冒酒店官方名義發出的「釣魚郵件」及詐騙訊息。由於詐騙集團能夠精準掌握旅客的真實姓名、入住日期及專屬訂房編號，導致多名受害者在毫無防備下信以為真，因而蒙受經濟損失。目前，日本已有超過10家大型酒店集團緊急發表公告，呼籲環球旅客提高警惕，切勿輕信不明連結。

黃金周起詐騙潮加速擴散 驚現WhatsApp「限時恐嚇」

據日媒引述受害者報道，這波針對赴日旅客的詐騙潮自今年5月黃金周假期開始加速擴散。詐騙分子除了利用傳統的電子郵件外，甚至與時俱進，透過通訊軟體WhatsApp直接向旅客傳送詐騙訊息。

全球最大在線訂房平台之一的「Booking.com」近期驚傳客戶個資外洩疑雲。路透社

「Booking.com」的日本旅客群成為不法之徒落手目標。路透社

旅遊業界專家提醒，暑期旅遊旺季將至，旅客在收到任何涉及更改訂單或付款要求的訊息時，務必多加留心。路透社

訊息內容大多編造謊言，聲稱旅客的「預訂資訊有誤」或「信用卡授權失敗」，並施加心理壓力，恐嚇旅客「必須於24小時內更新資訊，否則訂房將自動取消」。不少旅客因擔心行程受阻產生恐慌感，遂點擊訊息中的惡意連結，進而被引導至與正版網站極為相似的假冒網頁，在不知不覺中填寫了信用卡號碼、安全碼及個人敏感資料。

資料吻合降低戒心 帝國酒店等巨頭急發聲明

由於詐騙集團提供的訂房資料與旅客的實際行程高度吻合，令許多具備防騙意識的旅客亦不幸中招。面對猖獗案情，包括日本帝國酒店（Imperial Hotel）、新大谷酒店大阪（Hotel New Otani Osaka）及京王廣場酒店（Keio Plaza Hotel）在內的逾10家日本頂級大牌酒店集團，已明確向公眾澄清。

各大酒店從業者強調，酒店方與Booking.com平台絕不會透過WhatsApp等外部應用程式，要求旅客重新輸入信用卡資料或進行銀行轉帳。若旅客收到類似的付款或驗證要求，極大機率是詐騙陷阱，應立即與酒店官方直接核實。

官方稱未見後台系統遭入侵

面對排山倒海的輿論與業界壓力，Booking.com日本分公司日前公開作出回應。官方聲明表示，經過內部技術團隊的初步排查，目前尚未發現自家的後台系統遭到外部黑客直接入侵的直接證據，不過承諾會持續進行深層次的技術驗證。

然而，為了防止災情擴大，Booking.com已於5月9日正式發出「重要公告」，首度坦承近期有網絡犯罪分子正以日本旅客及赴日酒店為主要目標，利用WhatsApp等渠道進行針對性的釣魚詐騙。旅遊業界專家提醒，暑期旅遊旺季將至，旅客在收到任何涉及更改訂單或付款要求的訊息時，務必多加留心，切勿輕易交出個人財務密碼。