不甘被提離婚情緒崩潰 瘋狂丈夫竟開挖土機拆屋 罔顧妻女死活遭捕

美國賓夕法尼亞州發生一宗駭人聽聞的家庭暴力及刑事毀壞案件。一名48歲男子因不滿妻子提出離婚，在情緒徹底崩潰下，竟然親自駕駛一台重型挖土機，瘋狂搗毀自家的雙層房屋。當時其妻子及兩名年幼女兒仍身處屋內，男子全然不顧妻女的生命安全，行徑極其瘋狂。涉案男子在逃走後不久落網，目前面臨多項嚴重罪名指控。

徹夜縱酒回家爆爭執 狂言「婚姻結束就拆屋」

當地警方調查與法院起訴文件顯示，事發於上月26日上午，地點位於賓州巴特勒郡（Butler County）的水牛鎮（Buffalo Township）。涉案的48歲男子皮爾茲薩（Erik Pilsits）在外通宵飲酒一整晚才步履蹣跚地回到家中，隨即因家務及感情問題與妻子爆發激烈口角。

美國哥倫比亞廣播公司（CBS）引述當地媒體發布的空拍畫面顯示，整座房屋的後半部結構已被硬生生破壞大半。CBS Pittsburgh畫面截圖

男子用來拆屋的挖土機。CBS Pittsburgh畫面截圖

其間，妻子忍無可忍，當面痛心表示：「這段婚姻結束了。」 豈料這句話瞬間觸動皮爾茲薩的神經，他隨即厲聲出言威脅恐嚇道：「如果結束了，我就把房子拆掉！」

妻女匿屋內驚恐報警 911接線員聽恐怖轟鳴聲

雙方爭吵過後，皮爾茲薩並非說說而已，他完全無視妻女三人依然待在屋內，情緒失控地衝出庭院，跳上一台停放在該處的久保田（Kubota）中型挖土機，隨即啟動引擎，調轉機頭對準自家房屋的後半部展開瘋狂挖掘與撞擊。

面對房屋結構不斷崩塌、搖搖欲墜的恐怖險境，嚇得魂飛魄散的妻子在屋內慌忙撥打911報案求助。據悉，報案中心的接線員在通話過程中，能清清楚楚聽到電話另一端傳來女事主極度絕望的驚叫聲與哭喊聲，以及挖土機大肆破壞、鋼筋水泥斷裂的巨大作業轟鳴聲，情況千鈞一髮。

房屋大半結構遭砸毀 男事主面臨多項重罪起訴

美國哥倫比亞廣播公司（CBS）引述當地媒體發布的空拍畫面顯示，涉案的紅色挖土機事後仍停放在凌亂的院子中央，而該棟原本溫馨的住宅周遭則散落著大量刺眼的建築材料、木屑與磚瓦殘骸，整座房屋的後半部結構已被硬生生破壞大半，現場滿目瘡痍，足見當時撞擊力道之猛烈。

皮爾茲薩在發洩完暴行、終於停止拆家後，再度衝進殘破的屋內收拾個人隨身包包，隨即驅車逃往鄰近的芬恩鎮（Fawn Township）匿藏。當地警方接報大為震驚，立刻調派警力圍捕，並在極短時間內將該名瘋狂丈夫逮捕歸案。

執法部門指出，由於該房屋的整體結構受損程度極為嚴重，目前已出現隨時倒塌的安全疑慮，被列為危樓。歷劫難逃的妻子目前已向法院緊急申請人身保護令，全面與丈夫隔離。落網後的皮爾茲薩面臨造成災難性破壞、魯莽危害他人安全及妨害秩序等多項刑事重罪指控，案件預計將於6月9日正式開庭審理。