日本富士山人潮難擋 每年無視封山闖步道或達萬人

日本富士山每年僅開放2個月，封山期間不時傳出山難。據日本《讀賣新聞》與東京位置情報調査公司Location AI估計，每年在封山期間，至少約1萬人強行進入登山步道。即使政府明令禁止，依法封鎖登山步道，依舊無法遏止登山客闖入。

報道指出，富士山的登山路線共有4條，分別是靜岡縣一側的富士宮、須走、御殿場路線，以及山梨縣一側的吉田路線。這些登山步道僅在每年7月上旬至9月10日開放，其餘大半年實施封山。

登山單位以「合目」計算，從山腳到山頂分成1合目到10合目。由於封山期間遭遇山難的風險極高，步道主管機關靜岡縣政府與山梨縣政府已根據道路法，在5合目至6合目（半山腰附近）設置告示牌與路障，阻止民眾通往山頂。同時，政府也強烈呼籲民眾，切勿從登山步道以外的地方入山。

民眾無視安全堅持登山而遭遇山難的人並不在少數。根據靜岡縣與山梨縣警方的資料，在2019至2025年期間，遭遇山難的人數累計79人，其中有19人死亡。

但當局沒有登山實際人數的資料，調查機構利用手機的定位資訊，分析登山步道的人流數據，推算出2019至2025年封山期間，除了2020年受新冠疫情影響之外，其餘年份每年至少有8千至1.2萬人登山。

其中，以臨開山前的6月以及剛封山後的9月人數最多；依路線來看，可以開車直達5合目出發、且到山頂距離最短的「富士宮路線」大約佔了一半。依年齡層來看，50歲以上的民眾佔了超過一半。

這次的數據並不包含訪日的外國遊客。考慮到開山期間，外國人佔了登山客的2至5成，且封山期間也曾發生過外國人遭遇山難的案件，實際人數恐怕比上述估計更多。

管轄富士宮路線的靜岡縣富士宮市政府負責人對分析結果表示，「人數比想像中還要多，未來希望與縣政府合作，共同研擬更有效的應對策略。」

為了驗證推算方法的合理性，團隊以相同方式推算了開山期間的登山人數，與官方統計相符，藉此確認今次分析所推算的規模。