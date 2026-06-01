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魂斷芭堤雅｜外籍男衝進路軌遭火車撞碎　屍塊噴飛200米

即時國際
更新時間：22:10 2026-06-01 HKT
發佈時間：22:10 2026-06-01 HKT

泰國芭堤雅發生一宗火車撞人事故，一列特急旅客列車5月30日行經春武里府邦拉蒙縣時，在軌道上撞飛一名外籍男子，死者身體因遭受劇烈撞擊當場撕裂，屍塊與內臟噴飛，最遠散落至200米外。警方與大批救援人員在現場發動地毯式搜救，至今仍無法湊齊遺體。

根據The Thaiger報道，泰國春武里府警方指出，這宗鐵道事故發生於5月30日。事發地點位於邦拉蒙縣（Bang Lamung）廊巴賴區（Nong Pla Lai）的「農格艾（Nong Ket Yai）」村落鐵軌段。

無法湊齊遺體

救援人員抵達現場時，眼前的景象令人毛骨悚然。由於死者被特急列車正面猛烈撞擊，整個人當場被輾碎，殘肢與屍塊沿着鐵道軌道一路噴飛、散落在200米的範圍。

大批搜救人員在草叢與鐵軌間進行地毯式搜索，然而直到深夜，死者的右小腿以及左手腕仍未完全尋獲。由於遺體殘缺不全，且身上沒有攜帶任何護照或身份證件，警方目前僅能依據其外觀特徵，初步研判死者為一名年約30至40歲的外籍男子。

根據調查，案發當時，他身上穿一件英超球會的藍色球衣、黑色短褲與白色運動鞋。警方也在現場附近的樹叢下，發現了一個裝有墊子和數瓶水的膠袋，懷疑可能是死者留下的物品。

司機：突然跳入路軌背對火車

51歲火車司機皮拉蓬（Peerapol Iam-noy）在接受警方調查時透露，當時他朝曼谷火車站的方向行駛。就在列車即將通過農格艾村路段時，他突然看到一名身材高大的男子闖入軌道，站在鐵軌正中央，隨後竟然轉身背對著疾馳而來的火車，當時距離車頭僅剩不到2米，駕駛員來不及煞車。

警方目前正透過現場留下的零碎衣物與數位鑑識緊急釐清死者身份，初步判斷應是臥軌輕生。

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