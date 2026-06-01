伊朗男拍示威者「肉身擋軍警」畫面　被視以色列間諜判囚10年

伊朗去年底因經濟危機爆發示威潮，多名抗議者面臨嚴峻法律後果。一名男子去年12月拍下一段示威者坐在路中央，以肉身阻擋軍警鎮壓的畫面傳遍全球，近日被判處10年徒刑。

根據伊朗國際電視台，男子帕亞胡（Masoud Payahoo）拍下一名示威者獨坐街頭，不顧性命擋在騎機車的軍警部隊前方的畫面，在網路上廣為流傳，令全球網友動容。



然而帕亞胡卻因這段影片，被伊朗當局以「涉嫌與以色列合作」為由，判處10年有期徒刑。最高法院第9庭宣佈維持原判並移送執行，他必須盡速入監服刑。

帕亞胡辯護律師阿加哈尼（Hassan Aghakhani）強調，當事人當時出於一時衝動才舉起手機錄影，從未打算公開發布影片，僅透過Instagram限時動態分享給少數友人，並非刻意散播，但此說法未獲法院採納。