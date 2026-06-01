馬來西亞禁16歲以下註冊社媒帳戶 6月1日起生效

繼全球多國限制未成年人使用社交媒體後，馬來西亞政府也對社媒用戶進行年齡驗證。馬國這項新網絡安全法規周一（1日）生效，要求各大社交媒體平台驗證用戶年齡，禁止16歲以下用戶註冊及擁有帳戶。

這項新法規適用於在馬來西亞擁有至少800萬用戶的社媒供應商，包括facebook、Instagram、TikTok及YouTube等。

馬來西亞禁16歲以下註冊社媒帳戶。路透社

大馬政府要求各大社交媒體平台驗證用戶年齡，禁止16歲以下用戶註冊及擁有帳戶。路透社

新法規適用於在馬來西亞擁有至少800萬用戶的社媒供應商，包括Meta旗下社交平台。路透社

馬國通訊監管機構稱，將給予社媒平台一段寬限期來實施這些措施，但未說明寬限期的截止日期。

違者罰近2000萬港元

根據馬國通訊及多媒體委員會（MCMC）在新規生效前發布的常見問題解答文件，從6月1日開始，16歲以下者不得註冊社媒帳戶。社媒平台預計將實施年齡驗證措施，包括核對馬國政府簽發的身份證或護照等記錄，並預計依靠諸如「我的數碼身分」（MyDigital ID）和電子客戶識別（eKYC）檢查等系統。

《網絡安全法》的相關規定包括新的《兒童保護法》和《風險緩解法》，並要求社媒平台「加強內容管理」。通訊與多媒體委員會說，未遵守這2項守則的公司可面臨最高1000萬令吉（約1953萬港元）的罰款。

近年加強監管社媒

馬來西亞近年來加強對社交媒體公司的監管。目前馬來西亞當局將網上賭博、詐騙、兒童色情與誘騙、網上霸凌，以及涉及種族、宗教和冒犯或誹謗王室的內容視為有害資訊。

政府表示，新網絡安全法旨在保護兒童免受有害內容、網絡霸凌及鼓勵過度使用的平台功能侵害。

包括澳洲、巴西和印尼在內的其他國家，已對兒童使用社交媒體實施限制。英國、法國、西班牙、丹麥、泰國和南韓等國家也在研究類似方案。