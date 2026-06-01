Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

馬來西亞禁16歲以下註冊社媒帳戶 6月1日起生效

即時國際
更新時間：14:47 2026-06-01 HKT
發佈時間：14:47 2026-06-01 HKT

繼全球多國限制未成年人使用社交媒體後，馬來西亞政府也對社媒用戶進行年齡驗證。馬國這項新網絡安全法規周一（1日）生效，要求各大社交媒體平台驗證用戶年齡，禁止16歲以下用戶註冊及擁有帳戶。

這項新法規適用於在馬來西亞擁有至少800萬用戶的社媒供應商，包括facebook、Instagram、TikTok及YouTube等。

馬來西亞禁16歲以下註冊社媒帳戶。路透社
馬來西亞禁16歲以下註冊社媒帳戶。路透社
大馬政府要求各大社交媒體平台驗證用戶年齡，禁止16歲以下用戶註冊及擁有帳戶。路透社
大馬政府要求各大社交媒體平台驗證用戶年齡，禁止16歲以下用戶註冊及擁有帳戶。路透社
新法規適用於在馬來西亞擁有至少800萬用戶的社媒供應商，包括Meta旗下社交平台。路透社
新法規適用於在馬來西亞擁有至少800萬用戶的社媒供應商，包括Meta旗下社交平台。路透社

馬國通訊監管機構稱，將給予社媒平台一段寬限期來實施這些措施，但未說明寬限期的截止日期。

違者罰近2000萬港元

根據馬國通訊及多媒體委員會（MCMC）在新規生效前發布的常見問題解答文件，從6月1日開始，16歲以下者不得註冊社媒帳戶。社媒平台預計將實施年齡驗證措施，包括核對馬國政府簽發的身份證或護照等記錄，並預計依靠諸如「我的數碼身分」（MyDigital ID）和電子客戶識別（eKYC）檢查等系統。

《網絡安全法》的相關規定包括新的《兒童保護法》和《風險緩解法》，並要求社媒平台「加強內容管理」。通訊與多媒體委員會說，未遵守這2項守則的公司可面臨最高1000萬令吉（約1953萬港元）的罰款。

近年加強監管社媒

馬來西亞近年來加強對社交媒體公司的監管。目前馬來西亞當局將網上賭博、詐騙、兒童色情與誘騙、網上霸凌，以及涉及種族、宗教和冒犯或誹謗王室的內容視為有害資訊。

政府表示，新網絡安全法旨在保護兒童免受有害內容、網絡霸凌及鼓勵過度使用的平台功能侵害。

包括澳洲、巴西和印尼在內的其他國家，已對兒童使用社交媒體實施限制。英國、法國、西班牙、丹麥、泰國和南韓等國家也在研究類似方案。

最Hit
政府再就業津貼｜40歲以上最高可獲$20,000！即睇申請教學：資格/方法/截止日期
政府再就業津貼｜40歲以上最高可獲$20,000！即睇申請教學：資格/方法/截止日期 
生活百科
6小時前
九龍城72年潮菜老店「樂口福」遭批服務味道俱差！？內地博主食足$2,577嫌貴 店家發千字文反駁：分明是來找碴的
九龍城72年潮菜老店「樂口福」遭批服務味道俱差！？內地博主食足$2,577嫌貴 店家發千字文反駁：分明是來找碴的
飲食
21小時前
「非常父母」在家分娩誕幼子 至今無出世紙 社福界指涉疏忽照顧：完全偏離常人做法
「非常父母」在家分娩誕幼子 至今無出世紙 社福界指涉疏忽照顧：完全偏離常人做法
社會
4小時前
劉德華老婆朱麗蒨罕現身平民超市  60歲真實皮膚狀態零濾鏡曝光  專注做一事賢良淑德
劉德華老婆朱麗蒨罕現身平民超市  60歲真實皮膚狀態零濾鏡曝光  專注做一事賢良淑德
影視圈
6小時前
結業潮｜油麻地Casa Hotel宣布結業 162間客房走入歷史 去年叫價4.5億放售無果
結業潮｜油麻地Casa Hotel宣布結業 162間客房走入歷史 去年叫價4.5億放售無果
社會
11小時前
Viu TV公布免費直播25場決賽周賽事，包括揭幕戰及終極決賽。
世界盃2026｜Viu TV公布免費直播25場決賽周賽事 包括揭幕戰及終極決賽(附免費直播表)
足球世界
4小時前
華裔學者李競存 任科大醫學院創院院長
華裔學者李競存 任科大醫學院創院院長
教育新聞
4小時前
中年好聲音4｜周志康再遇陳潔靈處淘汰邊緣 一表現遭肥媽狠批 哽咽多謝鄭子誠現場打氣
中年好聲音4｜周志康再遇陳潔靈處淘汰邊緣 一表現遭肥媽狠批 哽咽多謝鄭子誠現場打氣
影視圈
16小時前
快餐店斬料加餸！港式燒味限時低至6折 $33起歎半斤叉燒/燒味三拼
快餐店斬料加餸！港式燒味限時低至6折 $33起歎半斤叉燒/燒味三拼
飲食
3小時前
劉德華驚喜撐張德蘭紅館騷 「神鵰大俠」爆二人淵源 偕汪明荃同台憶四朵金花感觸
14:47
劉德華驚喜撐張德蘭紅館騷 「神鵰大俠」爆二人淵源 偕汪明荃同台憶四朵金花感觸
影視圈
2026-05-31 12:45 HKT