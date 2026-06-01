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俄烏戰爭 | 傳俄招募女學生參戰 誘以高薪負責無人機監控

即時國際
更新時間：11:14 2026-06-01 HKT
發佈時間：11:14 2026-06-01 HKT

持續4年3個多月的俄烏戰爭相持不下，在俄羅斯烏里揚諾夫斯克州，首度傳出有女學生被招募參戰。人權組織人士透露，她們可能會被分配執行監控無人機及其他軍事行政相關的任務。

烏克蘭新聞網站ua.news報道，一名就讀於工業城鎮庫佐瓦托沃技術學院4年級的男學生，向人權組織「穿越森林」（Go Through the Forest / Idit Lisom）透露這項消息；遭招募的女學生正是就讀於該校。

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烏克蘭第聶伯遭到俄軍導彈襲擊。路透社
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俄烏戰爭已持續4年3個多月。路透社
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這名男學生聲稱：「我們透過短訊和社交平台VK收到通知，說主任想跟我們談談。最後，他先像往常一樣向男生們提供志願役合約。但接著，他開始向所有女生提供一份防空部隊的新合約。我們技術學院已經有女生簽約了。」

以11萬薪酬招募

受訪者表示，招募人員幾乎每周都會造訪學校，不斷向女學生「灌輸」簽約服役毫無危險的想法。他說：「他們宣稱『這很安全，她們只需坐在辦公室裡監控無人機，而且還能額外拿到100萬盧布（約11萬港元）。』」

該名學生指出，庫佐瓦托沃技術學院已有至少5名女學生，透過這種方式被招募。該校專門培育經濟與會計、餐飲服務技術、農業機械化等領域的專業人才。「穿越森林」強調：「這是我們首次接獲不僅針對女學生進行招募，而且她們還實際簽署合約的通報。」

傳50萬俄軍陣亡

報道說，克里姆林宮也已實施一項混合計畫，暗中招募外國人參戰。

據英國情報機關「政府通訊總部」（GCHQ）最新評估，已有將近50萬名俄軍在烏克蘭戰場陣亡，俄國部隊的攻勢正在退縮。

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