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馬爾代夫｜5意大利人探險亡慘劇 專家推測被吸入洞穴耗盡氧氣亡

即時國際
更新時間：09:04 2026-06-01 HKT
發佈時間：09:04 2026-06-01 HKT

馬爾地夫早前發生當地史上最慘重的潛水集體罹難事故，一個由經驗豐富的專家組成的義大利潛水團隊，在當地著名的「鯊魚洞」潛水時失蹤，5名潛水員的遺體於19日被全數尋獲。由於罹難者均具備極為豐富的專業水下經驗，事件引發國際潛水界高度震驚，紛紛對悲劇成因提出各種推測。有高壓醫學專家最新研判，潛水團隊極可能是遭遇了罕見的水下「文丘里效應」（Venturi effect），集體被強勁水流吸入黑暗洞穴，最終在慌亂中耗盡氧氣溺斃。

狹窄通道形同水下真空 搜救機械人亦難前進

被稱為「鯊魚洞」的薄瓦納坎杜洞穴（Thinwana Kandu）一向以水流凶險著稱。意大利水下及高壓醫學學會主席博洛尼尼（Alfonso Bolognini）向當地媒體透露，根據「潛水員警報網絡歐洲」（Divers Alert Network Europe）專家所描述的水下環境，該洞穴的入口通道異常狹窄。

博洛尼尼指出，當大量海水湧入狹窄通道時，極易形成流體力學中的「文丘里效應」，即流體在通道收窄時會瘋狂加速，並因壓力驟降而產生強大的真空吸力。他透露，搜救初期人員曾派出遙控潛水器（ROV）前往洞穴入口探路，未料水下暗流威力驚人，連機械人也無法抵受強大水流而無法進入，搜救人員最終只能冒險親自潛入。

零能見度易引發極度恐慌 罹難者包括海洋生物學家

結合搜救潛水員提供的洞穴示意圖，博洛尼尼推測，事發時現場極可能產生了極其恐怖的吸力，「可能是全員在毫無防備下一起被吸入洞穴，亦可能是其中一人先被吸進去，其餘隊員在試圖施救時相繼遇險。」

他形容，眾人被吸入洞穴後，隨即陷入一個能見度趨近於零的極度黑暗環境，即使經驗再豐富，在這種突如其來的窒息感與真空環境下，恐防亦已因慌亂而徹底失去方向感，「在他們於黑暗中拚命尋找出口突圍的過程中，體力大量消耗，很可能在短時間內便耗盡了氣瓶內的氧氣」。

搜救軍人患減壓病殉職 羅馬檢察官徹查過失殺人

這宗馬爾地夫史上最黑暗的潛水災難，死者身份均為專業精英，包括52歲的海洋生物學家蒙特法科內（Monica Montefalcone）及其20歲女兒索馬卡爾（Giorgia Sommacal）、31歲研究員奧德尼諾（Muriel Oddenino）、海洋生物學碩士瓜爾蒂耶里（Federico Gualtieri），以及44歲的專業潛水教練貝內代蒂（Gianluca Benedetti）。

慘劇的死亡人數其後更添一人，在緊湊的搜救行動中，馬爾地夫軍方一名救援潛水員馬胡帝（Mohamed Mahudhee），於16日執勤時不幸患上嚴重的減壓病（俗稱潛水夫病），經搶救後宣告不治，令這宗悲劇的罹難人數增至6人。目前，羅馬檢察官辦公室已正式對事件啟動過失殺人調查，全力追查是否涉及人為疏忽或安全指引違規。

 

 

 

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