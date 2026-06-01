遊日注意︱颱風「薔薇」逼近沖繩 逾400航班取消

今年第6號颱風「薔薇」正逼近日本南部，截至昨日晚間8時（香港時間晚上7時），沖繩地區已取消超過400個航班。日本氣象廳警告，沖繩今日起恐出現足以吹倒電線桿的猛烈強風與暴雨，呼籲民眾提高警戒並及早做好防颱準備。

累積雨量恐續增加

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「薔薇」（Jangmi）意為一種玫瑰，這一名稱由南韓提供。根據日本氣象廳資料，「薔薇」颱風下午3時位於沖繩南方海域，以每小時約20公里速度朝北移動。未來颱風將持續增強並北上，預計6月1日（今日）至2日以強烈勢力逼近沖繩與奄美地區。氣象廳指出，颱風預計今日最接近沖繩，2日接近奄美，之後轉向東北朝日本西部與東部前進，最快3日可能逼近近畿、東海與關東甲信地區。

氣象廳與國土交通省下午召開記者會警告，沖繩與奄美地區今日起恐出現足以吹翻行進中卡車、吹倒電線桿及樹木的猛烈強風。降雨方面，沖繩預計今日上午降下暴雨，奄美則從下午開始雨勢增強，西日本與東日本也因梅雨鋒面加上颱風帶來暖濕空氣影響，可能在颱風抵達前就先降下豪雨，之後因颱風接近，降雨時間拉長，累積雨量恐續增加。

香港快運表示，受颱風薔薇影響，2026年6月1日往返香港及沖繩的UO844、UO845、UO824及UO825航班將會取消。另外，原定於2026年6月2日出發的UO842及UO843航班亦會取消。香港航空稱，周一有四班往返沖繩及香港的航班，現改期至周二，已豁免受影響航班重新訂位、更改航點或退票的手續費。