中東局勢｜以軍攻佔黎巴嫩戰略據點博福特城堡  逾四分一世紀最深入黎領地

正當美伊終戰談判因條款爭拗而陷入僵局之際，中東戰火持續蔓延。以色列與黎巴嫩真主黨的激戰全面升級，以色列總理內塔尼亞胡於周日（31日）高調宣布，以軍已攻佔位於黎巴嫩南部的戰略重地博福特城堡（Beaufort Castle）。這不僅是以色列逾四分之一世紀以來最深入攻佔黎巴嫩領土的軍事行動，內塔尼亞胡更揚言將進一步擴大在黎巴嫩境內的地面攻勢，令中東全面停戰的曙光再添變數。

俯瞰以北戰略要地 時隔26年以軍重奪舊地

是次失守的博福特城堡在阿拉伯語中被稱為「阿爾沙基夫城堡」（Al-Shaqif castle），歷史悠久，座落於險峻的岩石區域上。該古堡距離以色列邊境僅數公里，地理位置極具戰略價值，居高臨下俯瞰着黎巴嫩南部以及以色列北部的大片地區。

歷史上，以色列曾於1982年佔領過博福特城堡，直至2000年才正式撤走，該處亦是知名戰爭電影《博福特》的故事背景。自2024年以色列與真主黨爆發衝突以來，聯合國教科文組織曾特別加強對包括該城堡在內的34個黎巴嫩文化遺址的保護，以防古蹟遭到戰火摧毀。然而，以色列軍方發表聲明證實，數天前已在博福特嶺及更南部的蘇魯基山谷發動猛烈軍事行動，旨在徹底拆除真主黨的軍事設施，並於周日成功控制該戰略要地。

以色列總理內塔尼亞胡周日發表視頻聲明，形容攻佔博福特嶺是以色列軍事政策的「重大轉變」。他證實已親自下令以軍擴大在黎巴嫩的地面行動，目前部隊已經成功越過關鍵的利塔尼河並佔領戰略要地，下一步將會進一步擴大對原由真主黨控制地區的掌控。內塔尼亞胡強硬表示，以方將在敘利亞、加沙及黎巴嫩等多個方向，繼續採取主動的軍事打擊行動。

美伊停戰談判添陰霾 伊朗要求以方停火未果

國際社會原本期望透過美伊談判為中東局勢降溫，據悉，伊朗在美伊停戰談判中，其中一項核心訴求就是要求以色列立即停止對黎巴嫩的進攻。然而，隨着以軍大舉深入黎巴嫩國境並攻陷歷史戰略據點，加上白宮與德黑蘭正就終戰協議文本進行拉鋸，以方在前線的強硬擴張，無疑令這場外交談判的博弈變得更為複雜。