印度嘉年華機動遊戲安全帶突鬆脫 25歲男高空拋飛撞欄吐血慘死

印度發生機動遊戲奪命慘劇。上周二（26日），當地那爛陀縣（Nalanda）正舉辦一個熱鬧的嘉年華會，一名25歲男子在挑戰一項名為「海嘯」（Tsunami）的驚險機動遊戲時，身上的安全帶突然在高空離奇鬆脫，導致他瞬間被強大的離心力拋飛出座位，送院搶救後宣告不治。

360度旋轉中凌空飛彈 狂撞欄杆倒臥血泊

根據網上瘋傳的驚悚事發片段顯示，該款名為「海嘯」的機動遊戲當時正進行360度的高空大旋轉，現場充斥着遊客的尖叫聲。孰料在轉至高處時，該名身穿白色上衣及淺藍色長褲的男事主，其座位安全帶疑似發生故障猝然鬆開，他在毫無防備下被整個人甩出座椅，在高空中劃過一道弧線後，先是重重撞向地面的鐵欄杆，隨後再狠狠摔落地上。

現場目擊者見狀嚇得魂飛魄散，多名市民隨即一擁而上，合力將倒臥在地、陷入昏迷的男事主抬離現場。據悉，男子當時已不斷口吐鮮血，傷勢極為嚴重，被送往醫院急救時情況已陷入危殆，最終因傷勢過重，院方證實搶救無效死亡。

巡迴式嘉年華設施乏監管 網民揭同類慘劇屢見不鮮

這宗驚心動魄的致命事故隨即引發當地社會及輿論高度關注，不少公眾強烈質疑該嘉年華會營運商對機動遊戲的安全監管及日常維護是否存在嚴重疏漏。

事實上，翻查網上相關歷史資料及往績，同類型的驚險機動遊戲在印度各地並非首次出事，過去亦曾發生過多宗因安全帶失效、機械組件金屬疲勞而導致遊客從高空拋飛、墜落的嚴重傷亡事故。網民紛紛砲轟當局對此類巡迴式嘉年華設施的審批與監查形同虛設，促請執法部門嚴懲涉事責任人。