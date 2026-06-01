伊朗局勢｜傳佩澤希齊揚向最高領袖請辭 伊總統府否認：正全力以赴處理國政

總部位於倫敦的伊朗國際電視台（Iran International）引述知情人士報道，指伊朗總統佩澤希齊揚已於周日（31日）發出正式信函，向最高領袖辦公室提出請辭。伊朗官方隨即否認並公開闢謠，指佩澤希齊揚正全力以赴處理國政。

據外媒引述該名知情人士透露，佩澤希齊揚在呈交予最高領袖辦公室的辭職信中表示，總統與內閣政府在近期實際上「已被完全排除」在國家重大及關鍵的決策過程之外，這導致國家出現權力真空，伊斯蘭革命衛隊得以全面控制大局。

伊朗官方指佩澤希齊揚（右）正全力以赴處理國政，為請辭傳聞闢謠。美聯社資料圖片

由於正值美伊戰爭及外交談判的關鍵時刻，總統驚傳請辭的消息旋即引發國際社會高度關注。

伊朗政府在消息傳出後火速闢謠。伊朗政府信息委員會主席哈茲拉蒂（Elias Hazrati）深夜公開發表聲明，指有關總統已經請辭的傳聞純屬子虛烏有，並指總統佩澤希齊揚目前正以全部精力與專注力，如常處理各項國家重大事務。