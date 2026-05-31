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緬甸儲存礦場炸藥建築物爆炸 釀逾45死70傷

即時國際
更新時間：22:59 2026-05-31 HKT
發佈時間：22:59 2026-05-31 HKT

美聯社引述緬甸獨立媒體報道，緬甸東北部一棟據稱存放礦用炸藥的建築物於週日（5月31日）中午發生劇烈爆炸，造成超過45人死亡，另有約70人受傷。

央視新聞報道，經初步調查，此次事故為炸藥爆炸引起，爆炸地點存儲著大量用於採礦作業的炸藥。目前當地相關部門正對受災民眾開展救濟、醫療和安置工作。

爆炸威力強大，遠處清楚看到蘑菇雲直衝半空。X@CCTV Asia Pacific
爆炸威力強大，遠處清楚看到蘑菇雲直衝半空。X@CCTV Asia Pacific
爆炸威力強大，遠處清楚看到蘑菇雲直衝半空。X@CCTV Asia Pacific
爆炸威力強大，遠處清楚看到蘑菇雲直衝半空。X@CCTV Asia Pacific
爆炸威力強大，遠處清楚看到蘑菇雲直衝半空。
爆炸威力強大，遠處清楚看到蘑菇雲直衝半空。

距離中國邊境僅3公里

消息指，是次爆炸地點為緬甸撣邦北部南坎鎮高德村，有指地點僅距離中國邊境大約3公里。雲南瑞麗市委網信辦通報，今日（31日）下午2時許，緬甸撣邦北部南坎鎮高德村發生爆炸，我市部分群眾雖目擊到濃煙。但未對群眾生產生活造成影響。請市民保持冷靜，

網上亦傳出疑似爆炸一刻的影片，見爆炸後，遠處清楚看到蘑菇雲直衝上半空。而央視在社交平台X發布影片所見，爆炸威力大，影片傳來玻璃碎片聲。

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