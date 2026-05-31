泰電單車司機放車Cam專拍女學生裙底 低頭讀稿道歉再惹怒全網

根據泰國媒體《MGR Online》近日報道，泰國一名電單車司機在車頭前方放置行車記錄儀，以仰角偷拍女學生上車時的裙下春光。事件曝出後，司機拍片道歉時因全程低頭讀稿，進一步惹怒泰國網友。

被指道歉無誠意

針對偷拍行為被揭發一事，電單車司機施迪彭．通納（Sittipong Thongnak）於Facebook發佈影片致歉。他在片中表明自己提供電單車接送服務，必須向所有曾使用其服務的顧客說對不起，並強調自己「並無惡意」，同時聲稱已刪除所有令乘客「觀感不佳」的影片。

行車記錄儀的偷拍片段。Kawaaii@X

電單車司機被指道歉誠意不足，全程背稿。สิทธิพงษ์ ทองนาค@Facebook

電單車司機被指道歉誠意不足，全程背稿。สิทธิพงษ์ ทองนาค@Facebook

他亦分別向家長、一眾同行，以及Grab公司致歉，承認其拍攝內容不僅令家長感到不安，亦有損外賣員以及司機的專業形象，並承諾日後不會再製作同類影片。

然而，該道歉影片公開後，反而激起更多網民的不滿。有網民指出，施迪彭在道歉期間雙眼幾乎未有正視鏡頭，疑似一直低頭閱讀稿件，而且言辭不順，恍如按劇本背誦。留言區湧現大量批評聲音，有人嘲諷「並非真心道歉，只是照稿讀」，亦有人直接點出影片中被拍攝的對象多為女學生，認為其動機相當明顯。

目前，事件仍在泰國網絡社群中持續發酵，網民紛紛要求外賣平台對該名司機作出明確處分，以防同類偷拍事件再度發生。