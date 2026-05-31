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英國外相顧綺慧明日訪華 將與韓正及王毅會晤

即時國際
更新時間：08:12 2026-05-31 HKT
發佈時間：08:12 2026-05-31 HKT

英國外交大臣顧綺慧（Yvette Cooper）將於明日（6月1日）展開訪華行程，期間將於北京與韓正及王毅會晤，並於翌日前往深圳，參與以科技及創新發展為主題的活動，了解當地科研及高科技產業發展情況。

今次訪問正值英中關係回暖之際。英國首相施紀賢（Keir Starmer）今年1月訪華期間，與中國國家主席習近平同意重啟雙邊關係，並承諾在貿易、投資及科技等領域加強合作。施紀賢亦成為八年來首位訪華的英國首相。

 

顧綺慧其後將於6月4日訪問印度，與印度外長會面，並與商界、學術界及政府夥伴交流，推動英印「2035願景」合作計劃。

英國政府表示，在全球地緣政治緊張升溫、美伊衝突推高油價，以及英國經濟增長疲弱背景下，顧綺慧此行與中國及印度兩大經濟體接觸，將集中討論如何應對當前最重大的全球挑戰。

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