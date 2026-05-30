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大阪街頭MMA｜網傳日韓兩女扭打 揮拳扯頭髮狂毆分半鐘

即時國際
更新時間：21:57 2026-05-30 HKT
發佈時間：21:57 2026-05-30 HKT

一段2名外型姣好的女子在日本街頭互毆纏鬥的影片，近日在日、韓兩國社交平台上迅速擴散，累計觀看次數突破1000萬次。貼出影片的網民指韓籍女子與日籍女子扭打，其中疑似韓女出手格外兇狠，不停重拳打頭、扯頭髮，甚至騎壓在對手身上狂揍。

現場圍觀路人數度嘗試介入，卻遭疑似同行的韓籍男子擋下，兩女扭打近一分半鐘。

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韓女騎壓日女不停揮拳

網傳畫面顯示，發生扭打的位置在大阪道頓堀中心的章魚八總本店旁。身穿白色上衣、打扮較清涼的疑似韓籍女子率先展開攻勢，以拳頭連續重擊疑似日女的頭部，一度將對方完全壓制在地狂打，還出現扯頭髮、壓胸口等各種招數。

衝突期間，多名路人試圖上前勸阻，卻遭韓女的男伴「控場」，阻止其他人靠近。他不僅對上前勸阻的民眾舉中指，還擺出拳擊姿勢嚇唬人。片中更可以聽到他用日語威脅稱「殺了你喔」。在他的持續施壓下，多名路人只能退後觀望，遲遲無法介入。

韓男日語嗆途人「殺了你！」

眼見局勢持續惡化，終於有一名路人忍無可忍，起飛腳踢向韓男。但似乎未中要害，韓男轉身回踢，還露出冷笑，並比劃挑釁手勢。

就在韓男忙於應付路人之際，旁邊另一名男子抓準機會上前，對韓女正面揮拳。韓女雙手掩面，日女趁其鬆懈，邊喘氣邊伸手扯其背心領口致走光。混亂之中日男乘機將日女拖走，衝突才告一段落。

日韓網友兩面交鋒各說各話

影片曝光後，迅速在日、韓兩國網網引發大規模討論。日本網友留言多帶批判情緒，留下諸如「韓國人真野蠻」、「真是糟糕的民族」等評論，部分人表達對暴力行為的譴責。

南韓方面也有不少網友羞愧表示，「別在國外這樣丟臉」、「無論如何暴力都是不對的」；但也聲音質疑當事人的國籍認定，認為不能僅憑外貌就輕易下結論。目前日、韓主流媒體均尚未就此事進行正式報導，事件始末有待進一步查證。

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