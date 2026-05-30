乳癌福音｜新DNA檢測法 助數百萬患者避免化療

乳癌患者當中，並不是人人都可以從化療中獲益。科學家開發出一種DNA檢測方法，能夠區分出不值得接受化療的患者，這意味着數百萬人或可安全避免化療。這項國際研究發現，超過三分之二的參與者可以免受化療帶來的身心負擔及其潛在的長期副作用影響。

這項由倫敦大學學院 (UCL) 主導的研究納入了來自英國、挪威、瑞典、澳洲、紐西蘭和泰國合共4000多名40歲以上的新確診乳癌患者。科學家使用名為Prosigna的基因檢測方法，測量50個與乳癌生長相關的基因的活性，並計算患者的疾病復發風險。得分較低的患者佔三分之二，他們無需接受化療，五年存活率為 93.7%，而接受化療的患者五年存活率為94.9%。

三分之一患者無需化療

乳癌的主要治療方法通常是手術切除腫瘤。術後通常建議進行化療，以降低復發風險。對於早期乳癌已擴散至附近淋巴結的患者，化療也是一種常規治療方案。但倫敦大學學院 (UCL) 表示，臨床醫生擔心這種治療方法對最常見的乳癌患者幾乎沒有好處。

來自卡迪夫的64 歲女子凱倫·邦漢 (Karen Bonham) 參與了這項試驗而避免了化療，只接受了8年的放射治療和荷爾蒙治療。她說試驗結果讓她「如釋重負」，感覺「就像過聖誕節一樣」。

可助更有效利用資源

試驗首席研究員、倫敦大學學院（UCL）癌症研究所乳腺腫瘤學教授斯坦（Rob Stein）表示：「這些結果標誌着在實現更個性化治療方面邁出了重要而意義非凡的一步，成功地利用腫瘤生物學來指導決策，而不是僅僅依賴傳統的臨床特徵。」新檢測方法對醫療系統來說，也是一種更有效率、更循證的資源利用方式。

這項研究的成果將於本周六在美國芝加哥舉行的全球最大癌症會議——美國臨床腫瘤學會（ASCO）年會上發表。不過，今次試驗對象是40歲以上人群，未知是否適用於40歲以下人群，相關結果還需要幾年時間才能得出。