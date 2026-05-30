加國華裔男網售1200份「自殺工具包」 認14項協助自殺罪

加拿大華裔勞姓男子Kenneth Law，涉嫌向全球出售劇毒及其他自殘用品助人自殺，他與檢方達成認罪協議，周五（29日）在安省新市（Newmarket）法院承認14項協助自殺罪，原14項一級謀殺指控將被撤銷。根據加拿大法律，協助自殺罪最高可判處14年監禁。



現年60歲的勞氏被指經營多個網站，出售劇毒亞硝酸鈉（sodium nitrite）及其他可用於自殘的產品，共向超過40個國家的買家寄出約1,200個包裹。有毒物質寄出對象是從網上自殺論壇認識的人。

法庭文件顯示，其中近160個包裹寄往加拿大地址。而他的行為據信與英國79宗、蘇格蘭5宗和北愛爾蘭1宗死亡個案有關。庭上披露多名死者離世前的最後時刻，部分家屬在旁聽席上情緒激動，不時拭淚。

有死者離世前致電911求救

其中一名29歲多倫多男子服用勞氏提供的化學品後，曾自行致電911求救。控方指出，男子在電話中不斷重複說「求求你」及「我快要死了」，其後開始哭泣。救護人員到場時，他已失去反應並出現呼吸困難，最終在醫院死亡。

另一名19歲來自安省雷灣（Thunder Bay）的青年被祖母發現倒臥家中。祖母當晚巡視住所時，意外發現死者留下的道別日記，隨後找到他並報警求助，但送院後證實不治。

三年售1200份賺165萬港元

控方在庭上讀出雙方同意的案情摘要，指Kenneth Law透過其公司銷售相關產品，於2020年1月至2023年5月期間，經由Shopify及PayPal收取近29萬加元（約165萬港元）收入。

法庭同時聽取涉及英國79宗死亡個案的資料。英國國家打擊犯罪局（National Crime Agency）表示，原本考慮要求將被告引渡到英國受審，但最終同意將相關犯罪事實納入加拿大案件處理。多名英國死者家屬對此表示失望，認為英國既不提出檢控，也拒絕就事件展開公開調查，令公眾無法全面了解悲劇如何發生。

難告謀殺 接受認協助自殺罪

本案過去數月一度延後，原因是要等加拿大最高法院對另一宗案件裁決。但最高法院最終未有就「協助自殺是否構成謀殺」作出明確裁定，控方解釋，安省上訴法院的判例仍然適用。

根據該判例，檢方必須證明被告除了提供致命物質外，還剝奪了死者自由選擇自殺的意志才構成謀殺。控方表示，在現有法律框架下，無法追究勞氏謀殺罪名，因此接受他承認14項協助自殺罪。

根據加拿大《刑事法》，協助自殺罪最高可判監14年。案件預計於今年稍後進行量刑聆訊，屆時死者家屬及親友可向法庭提交受害人影響陳述，講述事件對他們造成的傷害。