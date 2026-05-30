南韓公園變毒品倉庫 土洞置物櫃暗藏冰毒

南韓警方破獲一宗跨境毒品走私案，在京畿道一處公園泥土中挖出俗稱「冰毒」的安非他命108公克，份量足夠3600人同時吸食。警方逮捕從泰國走私入境的主嫌等共8名疑犯。

據指該集團長期以置物櫃與公園地底作為藏毒據點掩護交易，警方透過監視器比對埋伏追查，成功瓦解整個跨國運毒與販售網絡。

韓媒報道，南韓忠清北道警察廳近日查獲這起毒品案件，起因是警方鎖定一個跨國運毒集團，並在京畿道某公園內進行搜索時，意外在土壤中挖出刻意掩埋的安非他命。警方一共找到108公克毒品，若以濫用的份量計算，約可同時供3600人吸食，規模相當驚人。

主犯走私入境 7人藏毒分銷

警方公開調查過程，指出該集團運作分工明確，由一名主犯從泰國將毒品走私入境，然後南韓境內7名共犯負責接手分銷與藏匿。行動已確認該集團在過去約2個月內，持續進行跨境走私與販毒。

警方調查發現，疑犯為了規避查緝，刻意將毒品分散藏放在置物櫃與公園地底下等隱密處所，企圖降低被追查的風險。警方透過監視器畫面分析、行蹤比對以及長時間埋伏蒐證，逐步鎖定疑犯身分並完成收網行動。

南韓警方28日在官方YouTube頻道釋出相關辦案影片，以「連這種地方都要藏？」為標題，呈現查緝過程。警方強調，將持續強化打擊毒品犯罪，致力打造「無毒、安全的社會環境」。